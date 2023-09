Kevin Durant’s Boardroom lance une société de conseil en divertissement et en sport

La superstar de la National Basketball Association, Kevin Durant, et son partenaire commercial Rich Kleiman ont annoncé mardi le lancement d’un nouveau cabinet de conseil au sein de la société de médias Boardroom du duo.

La société Boardroom Advisory fonctionnera selon une structure tarifaire annuelle et travaillera avec des athlètes ainsi qu’avec des dirigeants et des marques pour créer des opportunités commerciales et de propriété sportive, du contenu et bien plus encore, a déclaré la société dans un communiqué. communiqué de presse.

« Ce que notre équipe a construit avec Boardroom parle de lui-même, et il est né de nombreuses relations que nous avons cultivées tout au long de notre parcours », a déclaré Durant dans le communiqué. « Boardroom Advisory est une extension naturelle de la marque et constitue pour nous un moyen de mettre nos ressources à la disposition d’autres athlètes. »

L’entreprise n’a pas l’intention de rivaliser avec les agences et travaillera en tandem avec les représentants préexistants des athlètes, a déclaré un porte-parole de Boardroom. L’entreprise ne divulgue pas non plus les détails de ses clients pour le moment. Elle s’appuiera sur son vaste réseau pour attirer les clients.

Durant fait partie d’un grand nombre d’athlètes superstars à se lancer dans le monde des médias sportifs et du divertissement. La société de production vidéo SpringHill, rival de la NBA, Lebron James, a été évaluée à 725 millions de dollars après que la société a vendu une participation minoritaire à des investisseurs. La star du football Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes les plus riches du monde, dont l’influence sur les réseaux sociaux lui rapporte des millions par publication, en grande partie grâce à son contrat à vie d’un milliard de dollars avec Nike.

Durant et Kleiman ont fondé Boardroom en 2019. La marque médiatique couvre les activités derrière les médias, le sport et la musique. L’entreprise produit également du contenu original. « The Boardroom », une série de tables rondes sur ESPN+, s’est déroulée sur deux saisons. Le portefeuille d’investissement de l’entreprise s’étend à plus de 100 investissements de démarrage dans le domaine du sport et des affaires.

Durant, 13 fois joueur étoile de la NBA et ancien MVP, a joué pour les Golden State Warriors, l’Oklahoma City Thunder et les Brooklyn Nets. Il joue désormais pour les Phoenix Suns. Kleiman est celui de Durant gestionnaire de longue date. Les deux co-fondateurs 35V (35 Ventures), une entreprise de sport, de médias et de divertissement, en 2016.

Le directeur commercial Lorenzo McCloud, qui a travaillé avec le garde des 76ers de Philadelphie et ancien coéquipier de Durant James Harden, rejoindra l’entreprise en tant que directeur des relations avec les talents.

Divulgation : CNBC s’est associé à Boardroom sur le Conférence Plan de match au cours de l’été.