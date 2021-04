Kevin Durant s’est excusé jeudi pour les commentaires menaçants et profanes qu’il a faits à l’artiste Michael Rapaport via les médias sociaux. Rapaport a publié des images des messages privés mardi sur son compte Twitter, et ils comprenaient un langage homophobe et misogyne de la star de Brooklyn Nets. «Je suis désolé que les gens aient vu le langage que j’ai utilisé», a déclaré Durant. «Ce n’est pas vraiment ce que je veux que les gens voient et entendent de moi, mais j’espère que je pourrai passer outre et revenir sur le sol.»

le NBA n’a pas encore pesé sur les commentaires de Durant et s’il serait condamné à une amende. L’entraîneur de Brooklyn, Steve Nash, a déclaré que l’équipe avait discuté des remarques mais garderait la conversation interne.

Durant est sur le point de revenir d’une tension aux ischio-jambiers gauche qui l’a mis à l’écart depuis la mi-février. Il pourrait être de retour la semaine prochaine. Lui et les Nets pensaient que la blessure était mineure lorsqu’il a raté son premier match le 15 février à Sacramento. Mais un examen ultérieur a montré que c’était plus sérieux.

« Donc, une de ces choses où je ne ressens pas beaucoup de douleur, mais c’est comme si vous ne vouliez pas forcer une de ces blessures, aller là-bas et aggraver les choses », a déclaré Durant.

«Dans mon esprit, je suis juste comme, je peux jouer, mais c’est aussi comme si vous deviez être intelligent et prudent avec ce type de blessure. Alors essayez d’être patient avec tout cela et faites de la réadaptation aussi dur que possible, et j’ai déjà vécu cette situation auparavant, alors j’essaie simplement de me ramener à cet endroit.

Durant a été absent toute la saison 2019-2020, sa première à Brooklyn, après avoir rompu son tendon d’Achille en jouant pour Golden State lors de la finale de la NBA 2019.

Lui, Kyrie Irving et James Harden n’ont pu jouer que sept fois ensemble depuis que les Nets ont acquis Harden en janvier, mais l’équipe a atteint la première place de la Conférence Est pendant que Durant siège.

«Je jouais solidement avant de me blesser et j’ai l’impression que nous commençons à peine à nous comprendre, James, Kyrie et moi-même, ainsi que des alignements différents sur le terrain», a déclaré Durant.

«J’avais l’impression que nous commençions à gagner notre rythme et même si j’étais sorti une semaine avant cela avec les protocoles (de santé et de sécurité), j’avais l’impression que notre équipe gagnait plus en chimie à l’époque et c’est plus ce qui m’importe. Comment je joue, je le découvrirai au fil du temps chaque fois que je serai là-bas. «