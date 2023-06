Kevin Durant se fait troller pour avoir essayé un autre Big 3 avec les Suns après l’échange de Beal

Une autre saison, une autre super-équipe pour la star des Suns, Kevin Durant. Quoi de neuf?

L’échange de Bradley Beal a secoué l’Ouest et les ennemis de Kevin Durant brouillent leurs claviers avec indignation en tweetant à un rythme effréné.

Dimanche, les Phoenix Suns ont finalisé un échange avec les Wizards de Washington dans lequel les Suns ont reçu Bradley Beal et les Wizards ont reçu Chris Paul, Landry Shamet et une cargaison de choix au repêchage.

L’échange envoie Beal, trois fois All-Star, à Phoenix où il rejoindra sans doute la liste la plus talentueuse de la NBA et obtiendra sa meilleure chance de gagner une bague après ses 11 dernières saisons à Washington.

Les fans des Suns sont naturellement ravis. Un Big 3 à Phoenix ? Prends ça, Golden State et LA

Mais c’est peut-être le meilleur moment pour s’adresser à l’éléphant dans la salle : Kevin Durant a fait partie d’une super équipe dans chacune de ses trois dernières équipes et jouera désormais dans sa quatrième équipe Big 3 de sa carrière.

Oui, Durant a un problème de super équipe. Et ça énerve le reste de la ligue.

À Oklahoma City, Durant avait James Harden et Russell Westbrook (avant de devenir Westbrick sur les Lakers). À Golden State, Durant avait Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green, remportant deux bagues en 2017 et 2018. À Brooklyn, Durant avait Harden et Kyrie Irving, même si ce trio était désespérément en proie à des blessures.

Maintenant, il a Devin Booker et Bradley Beal. De nombreux fans commenceront inévitablement à spéculer, est-ce que le bus Big 3 de Durant est autorisé? Comment se peut-il? Quelqu’un, n’importe qui, arrêtez-le.

C’est juste une de ces choses qui ressemblent à de la triche, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Bien que ce que fasse Durant soit parfaitement légal, cela ne fait rien pour aider son héritage, et NBA Twitter est allé désactivé.

NBA Twitter trolle Kevin Durant pour avoir joué dans une autre super-équipe en 2023

Kevin Durant a maintenant eu : Russel Westbrook

James Harden (deux fois)

Steph Curry

Klay Thompson

Vert Draymond

Kyrie Irving

Devin Booker

Chris Paul

Bradley Beal Bon Dieu, lmao. – Joey Linn (@joeylinn_) 18 juin 2023

Alors oui… le récit de Durant qui a besoin de coéquipiers vedettes pour gagner des bagues ne va pas disparaître de si tôt. Les Suns sont empilés, la ligue est malade et la vie continue.