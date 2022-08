Kevin Durant restera avec les Brooklyn Nets, selon l’équipe après les négociations commerciales

Kevin Durant restera avec les Brooklyn Nets de la NBA cette saison à venir, a annoncé l’équipe mardi.

L’annonce intervient après quelques saisons décevantes de la part des Nets bourrés de talents et une incertitude d’un été sur l’avenir de Durant et de la star Kyrie Irving avec l’équipe.

Les Nets ont été balayés par les Celtics de Boston au premier tour des séries éliminatoires de la saison dernière. Des rapports selon lesquels Durant pourrait être échangé à Boston et Memphis ont circulé pas plus tard que lundi.

“Nous avons convenu d’aller de l’avant avec notre partenariat”, lire une déclaration Twitter de Sean Marks, directeur général des Nets. “Nous nous concentrons sur le basket-ball, avec un objectif collectif en tête : construire une franchise durable pour amener un championnat à Brooklyn.”

Marks, l’entraîneur Steve Nash et les propriétaires Joe et Clare Wu Tsai ont rencontré Durant et son manager Rich Kleiman à Los Angeles lundi pour conclure l’accord, selon l’équipe. Durant, double champion de la NBA et ancien MVP, a quatre ans de contrat.

NBC Sports a rapporté que Durant et Irving n’étaient pas satisfaits du leadership de Nash et Marks avec l’équipe, en partie parce que Marks n’avait pas accordé à Irving non vacciné une prolongation de contrat à long terme.

Les Nets prévoient également de garder Irving pour cette saison à venir, selon NBC Sports. Shams Chania de l’Athletic a déclaré qu’Irving s’entraînait avec ses coéquipiers et entretenait un dialogue constructif avec l’organisation.

Les Nets jouent leur match d’ouverture de la saison le 19 octobre à Brooklyn, contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.