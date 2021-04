Alors que les fans des New York Knicks profitent de la plus longue séquence de victoires actives de la NBA, ils passeront vendredi soir avec un intérêt direct dans le retour possible de Kevin Durant.

Durant peut revenir de sa dernière blessure lorsque les Nets accueillent les Celtics de Boston, qui sont à un demi-match derrière les Knicks dans la course aux séries éliminatoires de la Conférence de l’Est.

Les Celtics (32-27) sont à égalité avec les Hawks d’Atlanta pour la cinquième place dans l’Est, mais devant le Miami Heat pour la septième, qui est la première place dans le tournoi Play-In de cette année pour décider des deux dernières têtes de série.

New York est quatrième à l’Est grâce à une séquence de huit victoires consécutives.

















2:00



Faits saillants des Atlanta Hawks contre les Knicks de New York lors de la 18e semaine de la NBA



Pendant ce temps, les Nets (39-20) poursuivent les 76ers de Philadelphie pour la tête de série de l’Est, mais se concentrent également sur la préparation physique de leurs stars pour les séries éliminatoires.

Parmi eux se trouve Durant, qui est discutable avec une contusion à la cuisse gauche après avoir passé deux matchs.

Durant s’est blessé à la cuisse lors de la défaite 109-107 de dimanche à Miami et a été limité à 24 matchs en raison d’un manque de temps dans le protocole de santé et de sécurité de la NBA, d’une blessure aux ischio-jambiers et de repos. Il a une moyenne de 27,3 points et les Nets ont une fiche de 15-9 quand il joue.

Mercredi, les Nets étaient essentiellement huit joueurs en bonne santé et ont perdu 111-103 contre Toronto à Tampa, en Floride. Kyrie Irving a marqué 28 points, mais les Nets ont accordé une course de 31-10 dans le troisième alors qu’ils ont été surclassés 36-23.

















2:01



Faits saillants des Brooklyn Nets contre les Raptors de Toronto lors de la 18e semaine de la NBA



« Nous sommes sortis à plat pour commencer le troisième, juste pas assez serrés défensivement », a déclaré l’entraîneur des Nets Steve Nash. «Nos gars avaient juste l’air fatigués, ne pouvaient pas faire de photos, regarder ouvertement.

« Ils se sont battus, ils se sont battus, ils ont essayé mais n’avaient tout simplement pas cette netteté. On pouvait voir que ce n’était tout simplement pas aussi fluide et précis que nous le sommes normalement. »

En plus de manquer Durant, Brooklyn était sans James Harden (tension ischio-jambiers droite), qui est indéfiniment absent. Les Nets étaient également sans Tyler Johnson (mal au genou droit) et le centre Nicolas Claxton (protocoles de santé et de sécurité), qui devraient sortir vendredi.

















1:55



Faits saillants du voyage des Phoenix Suns aux Boston Celtics lors de la semaine 18 de la NBA



Alors que Brooklyn a une fiche de 6-5 ce mois-ci, les Celtics ont une fiche de 9-2 à leurs 11 derniers matchs après avoir terminé deux matchs de mars sous 0,500. Après avoir vu une séquence de six victoires consécutives arrêtée avec la défaite de six points de lundi contre les Chicago Bulls en visite, les Celtics ont remporté jeudi une victoire de 99-86 contre les Phoenix Suns.

Kemba Walker, qui n’a pas disputé les deux volets consécutifs cette saison, a égalé un sommet de la saison avec 32 points jeudi après s’être assis lundi avec une maladie non COVID-19. Les Celtics ont égalé le mieux leur saison pour le moins de points accordés la nuit où ils ont obtenu une contribution de tir limitée de Jayson Tatum et étaient sans Jaylen Brown.

















2:02



Kemba Walkers a marqué 32 points lors de la victoire des Boston Celtics sur les Phoenix Suns



Tatum a affiché un double-double avec 15 points et 11 rebonds tout en tirant 3 des 17 du sol pour le deuxième match consécutif. Brown s’est assis avec une douleur à l’épaule gauche après avoir semblé se blesser lundi et pourrait être de nouveau absent vendredi.

« J’ai l’impression d’avoir réalisé il y a quelques semaines qu’il y a un certain groupe qui est si proche que je suppose que tous les soirs, selon qui joue, ça va changer », a déclaré Tatum à propos de la course bondée des séries éliminatoires.

NBA en direct: Boston @ Brooklyn 23.04



Samedi 24 avril à 12h30





«Je suppose que probablement dans une semaine environ, j’y porterai un peu plus d’attention lorsque nous nous rapprocherons de cette heure, mais cela change tous les jours.

Outre les éventuelles absences de Brown et Walker, les Celtics pourraient se passer d’Evan Fournier (protocoles d’hygiène et de sécurité) et de Robert Williams (mal au genou gauche).