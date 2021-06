Kevin Durant mène les Nets résilients devant les Milwaukee Bucks alors que Brooklyn se rallie à la blessure de James Harden pour remporter le match 1 | Nouvelles de la NBA

Kevin Durant a marqué 29 points alors que les Brooklyn Nets ont survécu à une blessure de James Harden et se sont éloignés tard pour une victoire de 115-107 sur les Milwaukee Bucks lors du match 1 des demi-finales de la Conférence Est samedi à New York.

Le match 2 a lieu lundi soir à Brooklyn, et il pourrait être joué sans Harden, qui s’est blessé au tendon du jarret droit dans la première minute du premier quart et n’est pas revenu.

Kyrie Irving a ajouté 25 points et huit passes décisives alors que les Nets ont tiré 46,9% et ont marqué suffisamment de points pour compenser l’absence de Harden.

Joe Harris a inscrit 19 et cinq des 15 tirs à trois points de Brooklyn. Blake Griffin a contribué 18 points et 14 rebonds, et a égalé un sommet en carrière en séries éliminatoires avec quatre tirs à trois points. Mike James a ajouté 12 points et sept rebonds.

Giannis Antetokounmpo a mené tous les buteurs avec 34 points. Il a tiré 16 sur 24 sur le terrain et a aidé Milwaukee à marquer 72 points dans la peinture, mais les Bucks n’étaient que 6 pour 30 sur une plage de trois points et ont perdu pour la première fois en séries éliminatoires après avoir pris d’assaut Miami dans un premier- balayage rond.

L’ancien Net Brook Lopez a ajouté 19 points et Jrue Holiday a contribué 17. Khris Middleton a été maintenu à 13 points sur 6 sur 23 du sol et 0 sur 5 dans une fourchette de trois points.

Sans Harden, les Nets ont tout de même progressivement pris le contrôle, prenant définitivement la tête un peu plus de trois minutes après le début du deuxième quart avant de se construire une avance de 14 points en trois quarts.

filets de Brooklyn Points Rebonds Aides James Harden 0 1 0 Kyrie Irving 25 5 8 Joe Harris 19 2 2 Kevin Durant 29 dix 3 Blake Griffon 18 14 3

Durant a tiré 12 sur 25, et deux de ses plus gros paniers ont eu lieu après que les 18 pieds et trois points d’Antetokounmpo aient fait 103-93 avec 7:01 restants. Il a converti un sept pieds dans la voie et, à la suite d’un layup manqué par Middleton, Durant a jeté un dunk sur une alimentation sans regard d’Irving pour porter le score à 107-93 avec 6:24 à jouer.

Brooklyn a remporté la victoire lorsque Irving a frappé Harris avec une passe rebondissante sous le bord pour un coin à trois points qui a porté le score à 115-96 avec 3:41 restants.

















1:55



Kevin Durant a perdu 29 points et ajouté 10 rebonds lors du match d’ouverture des demi-finales de la Conférence Est contre les Bucks.



Antetokounmpo a marqué 10 points alors que les Bucks prenaient une avance de 32-30 après le premier quart. Les Nets ont utilisé une poussée de 20-8 pour ouvrir une avance de 59-48 sur un layup d’Irving avec 3:22 restants, et Milwaukee a terminé la mi-temps avec une course de 13-4 pour se rapprocher de 63-61 à la mi-temps.

Le lay-up d’Irving autour de Middleton a donné aux Nets leur deuxième avance à deux chiffres à 83-73 avec 4:21 restants dans le troisième, et Brooklyn a terminé le trimestre avec une course de 12-4 pour prendre un avantage de 98-84 dans le quatrième.

Dollars de Milwaukee Points Rebonds Aides Vacances à Jrue 17 9 6 Khris Middleton 13 13 4 PJ Tucker 7 4 1 Giannis Antetokounmpo 34 11 4 Brook Lopez 19 5 1

Les deux équipes les plus performantes de la NBA ont joué à un rythme vertigineux – regardez vers le bas après un panier et elles pourraient déjà tirer à l’autre bout au moment où vous levez les yeux.

Le rythme a favorisé les Nets, qui se sont définitivement retirés au troisième quart.

« Nos gars doivent exécuter défensivement peu importe qui est sur le terrain, exécuter offensivement peu importe qui est sur le terrain », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Nous devons être meilleurs. Nous serons meilleurs lundi. »

Il est dommage qu’une série qui avait du talent dans tous les alignements ait commencé sur une note négative lorsque Harden a dû sortir du match après seulement 43 secondes, marchant vers l’arrière après que les Nets aient appelé le temps mort avant même d’avoir marqué. Il avait semblé saisir l’arrière de sa jambe droite après un entraînement vers le panier lors de la première possession de Brooklyn auparavant.

« Quand vous vous préparez pour un match et qu’il est une si grande partie du plan de match qui peut vous décourager. Mais j’étais fier des gars qu’ils ne se soient pas fait secouer, ils se sont accrochés et ont remporté la victoire », entraîneur des Nets Steve Nash a déclaré, ajoutant qu’il n’avait aucune mise à jour sur le statut de Harden.

Image:

James Harden a été blessé moins d’une minute après le choc de samedi soir



Harden a prédit un jour plus tôt que cette série serait une confrontation.

Son spectacle est peut-être déjà terminé.