Kevin Durant: les Boston Celtics se joignent aux négociations commerciales pour Brooklyn Nets All-Star | Nouvelles de la NBA

Les Celtics de Boston se sont ajoutés à la liste des prétendants commerciaux pour Kevin Durant, All-Star des Brooklyn Nets.

ESPN a rapporté lundi que le «Durant Sweepstakes» est toujours en cours de navigation sans accord imminent, mais le champion de la Conférence de l’Est, les Celtics, est le dernier à être ajouté à une image bondée avec l’intérêt largement rapporté des Phoenix Suns, Miami Heat et Toronto Raptors .

Juste avant l’ouverture de l’agence libre de la NBA, Durant a officiellement demandé un échange aux Nets. Le 12 fois All-Star serait intéressé par une réunion avec les Golden State Warriors, mais on ne sait pas si les champions de la NBA sont favorables à son retour.

Kevin Durant a officiellement demandé un échange aux Brooklyn Nets





Les Celtics pourraient présenter un package qui comprend All-Star Jaylen Brown dans le cadre de la journée. Brown a 25 ans et il lui reste deux ans sur son contrat actuel de 106,3 millions de dollars sur quatre ans.

ESPN a rapporté que Boston pourrait également regrouper des choix de premier tour non protégés (2025, 2027 et 2029) et envisager d’autres échanges de choix de premier tour avec les Nets en 2024 et 2026.

All-Star Jayson Tatum, selon le rapport, est considéré comme interdit dans les discussions commerciales.

Durant entame un contrat de 194 millions de dollars sur quatre ans avec les Nets. Il devrait gagner 42,97 millions de dollars pour la saison 2022-23.

MVP de la finale de la NBA à deux reprises et quadruple champion du score, Durant a rejoint Brooklyn en tant qu’agent libre en 2019 aux côtés de Kyrie Irving.

Durant a récolté en moyenne 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes décisives en 55 matchs la saison dernière avec les Nets, qui ont échangé son compatriote All-Star James Harden aux 76ers de Philadelphie au cours de la saison dans le cadre d’un accord à succès impliquant Ben Simmons.

Irving, sept fois All-Star, a choisi son option de 36,5 millions de dollars, bien que les Nets soient disposés à écouter les offres commerciales pour Durant.

Le MVP de la ligue 2013-14 a des moyennes en carrière de 27,2 points, 7,1 rebonds et 4,3 passes décisives en 939 matchs avec les Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder (2007-16), les Warriors (2016-19) et les Nets.

Les Nets ont été balayés par les Celtics au premier tour des éliminatoires de 2022.