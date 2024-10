Kevin Durant, LeBron James et la « Uncle Brigade » de la NBA n’arrêteront pas de se battre. Chérissez-le

Kevin Durant a terminé avec 31 points lors d’une victoire samedi contre Dallas, rejoignant ainsi le club des 29 000 points. Ensuite, on lui a posé des questions sur cette étape importante et il a pris un moment pour réfléchir.

« Cela parle à tant de personnes qui m’ont aidé », a déclaré l’attaquant des Phoenix Suns lors de l’entretien sur le terrain. «Tant de gens sont venus au gymnase avec moi. M’a encouragé. Envoyez-moi des SMS après de mauvais jeux. Ils ont pris le temps de venir me voir jouer et de s’investir dans ma carrière. Tout tourne autour d’eux.

Mais ensuite il mit fin à cette pensée avec un sentiment familier. Il a fait une référence similaire lorsqu’il a dépassé les 25 000 points. Il a suivi son monologue sur l’honneur de l’exploit avec un rappel des autres exploits à venir. Parce que Durant, tout en possédant un profond respect pour l’histoire du jeu, refuse d’être considéré comme une star finie récoltant des tapes dans le dos au cours de ses derniers jours. Il n’aime pas le ton de ces questions de réflexion de fin de carrière. La fin n’est pas proche. Il a donc ponctué son appréciation d’un engagement.

« J’ai plus à faire. »

Et puis il en a perdu 30 lors d’une victoire à domicile contre les Lakers de Los Angeles.

Si Durant, qui a eu 36 ans en septembre, connaît une année moyennement bonne selon ses standards, il marquera plus de 1 500 points cette saison. En cours de route, il dépassera Moses Malone et Julius Erving et occupera la huitième place sur la liste des buteurs en carrière qui comprend l’ABA. Il a dépassé Shaquille O’Neal l’année dernière pour atteindre le top 10. Avec plus de 2 000 points cette saison, KD traquerait Wilt Chamberlain au 7e rang.

Parmi les légendes qu’il a pu dépasser cette saison, Moses et Dr. J – même Shaq et Wilt – devinez qui a totalisé le plus de points à 36 ans ? O’Neal à 1 333, devançant les 1 279 de Malone. Erving et Chamberlain en étaient à leur dernière saison à 36 ans et ont à peine marqué plus de mille points.

Pendant ce temps, dire que Durant pourrait marquer en moyenne 25 points par match est une froideur, plus frais que les ongles d’un ours polaire.

C’est pourquoi Durant fait ici référence à des jalons légendaires comme s’il contournait la troisième base. Comme s’il avait simplement obtenu un rang d’or sur Call of Duty. Il sait qu’il est toujours parmi les meilleurs, et il aura plus de questions sur les autres jalons et les légendes qu’il dépassera. Ainsi, le 11e joueur le plus âgé de la NBA, qui joue en moyenne 40 minutes par match jusqu’à présent, peut regarder au-delà de 29 000 points comme s’il s’agissait d’un meneur qui le défend.

Ouais, cette époque de vieilles têtes est différente.

Ne le tordez pas. La relève de la garde en NBA est en marche. Nikola Jokić a déjà déclenché la transition. Shai Gilgeous-Alexandre. Luka Doncic. Anthony Edwards. Victor Wembanyama. La ligue leur appartiendra. Leurs noms sur le chapiteau. Leur présence attire les masses. Leur héritage fait l’objet de batailles en ligne.

Cela aurait déjà dû arriver, pour être honnête. Sinon pour la Brigade Oncle. LeBron James. Stéphane Curry. Kévin Durant. James Harden. Damien Lillard. Kawhi Leonard et Jimmy Butler, lorsqu’ils sont en bonne santé. La NBA n’a jamais vu autant d’OG encore cuisiner. Travailler le gril en sandales avec des chaussettes.

C’est un témoignage des progrès en kinésiologie, en technologie et en hoopologie. Mais plus que tout, c’est une illustration de combien ils aiment le jeu. Leur dévouement à l’artisanat et à leur esprit de compétition. Ils sont magnifiquement maniaques. De vrais crétins.

Certains d’entre eux ont conservé une forme impeccable et peuvent courir avec cette nouvelle race de stars. Certains d’entre eux se moquent de la culture d’entraînement moderne avec du courage à l’ancienne, n’ayant besoin que de quelques mois pour se mettre en forme et d’un rouleau en mousse.

Presque tous prospèrent grâce à leurs compétences d’élite, à l’expérience qu’ils ont acquise en grandissant dans la ligue, en regardant et en combattant Kobe Bryant, et le cœur avec lequel ils sont arrivés ici. Ils partagent tous une dureté qui définit leur génération. Ils jouaient dehors. Ils ont bu de l’eau dans les tuyaux et ont fouillé dans l’aire de restauration du centre commercial. Ils ont grandi en jouant au cerceau dehors, sous la chaleur estivale, sur des courts en béton. Leurs ligaments et leurs muscles ont été renforcés par des exercices de gymnastique en boîte de nuit, du THC et des tissus de compression.

La prochaine génération devra arracher les sceptres des superstars des griffes de la sécurité sociale.

LeBron a eu 30 ans lors de la saison 2014-15. Avant cette saison, la NBA comptait en moyenne un joueur de 25 points ou plus 334 fois sur 68 saisons. Parmi ceux-ci, 18 ont été réalisés par des joueurs âgés de 33 ans ou plus.

Ainsi, 5,4 pour cent des meilleurs scores appartenaient à des âges plus avancés.

Mais depuis et y compris la saison où LeBron a fêté ses 30 ans, un joueur a récolté en moyenne au moins 25 points par match 128 fois au cours de 10 saisons, dont 13 par des joueurs de 33 ans et plus. Jusqu’à 10,2 pour cent. Presque le double du tarif.

L’année dernière, huit joueurs dans la trentaine en avaient en moyenne 23 ou plus. Il s’agissait de la deuxième saison consécutive, battant le précédent record de sept en 2020-21. Avant cela, le maximum était de six joueurs.

En 1995-96 : Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Karl Malone, David Robinson, Charles Barkley et Mitch Richmond. Le plus âgé était The Dream à 33 ans.

En 1985-86 : Adrian Dantley, Alex English, Moses Malone, Mike Mitchell, World B. Free et Kareem Abdul-Jabbar, qui était l’aîné à 38 ans.

Cette saison, environ 10 à 12 joueurs de cet âge pourraient avoir en moyenne au moins 20 ans. En plus de ceux mentionnés ci-dessus : Paul George, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Klay Thompson, Nikola Vučević et CJ McCollum.

Cette ligue a plus de succès chez les trentenaires qu’un brunch hors de prix du samedi en ville.

Oui, une partie de leur succès est attribuable à l’époque. L’obsession des 3 points et l’espace qu’elle crée facilitent au moins légèrement la moyenne de 20 points. Mais quiconque regarde la Brigade Oncle se mettre au travail et attribuer sa grandeur à cette époque ne le voit pas.

Oui, ils reçoivent des sommes folles. Il est facile de rester dans les parages lorsque l’exception standard de niveau intermédiaire est de 12 millions de dollars, ce qui est plus que ce que Barkley a jamais gagné au cours d’une saison NBA. Mais ces vétérans qui ont parcouru le terrain n’atteignent pas le niveau intermédiaire. Ils sont assez bons pour toucher de gros salaires. Et quiconque pense que ce n’est qu’une question d’argent n’en a pas conscience.

Regardez-les jouer. Il s’agit d’un autre type de hardcore, le genre qui n’est pas romancé de la même manière que les cordes à linge l’étaient dans les années 1980. Le genre de choses qu’ils ont été critiqués pour ne pas avoir eu en raison d’allégations de gestion de charge et d’amitiés.

Mais tu sais ce qui est difficile. Ils sont toujours là. Je le tue toujours. Toujours aussi magnétique. Les incontournables.

Beaucoup d’entre eux n’ont pas vraiment de chance de remporter un championnat. Ils sont juste là pour le sac et la gloire. Flexion de leur suprématie. En compétition parce qu’ils le peuvent.

Ne manquez pas ce qui se passe. Ne tenez pas pour acquis que certains des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vus ont vécu deux vies au cours de leur carrière. Le jeu a changé. Le monde a changé. Pourtant, leur grandeur, leur sens du spectacle, leur présence ont survécu à tout. Ils ont toujours été excellents et divertissants de manière fiable.

Finalement, ils seront expulsés de la scène principale s’ils ne partent pas en premier. Les héritiers légitimes prendront le relais.

Et on ne peut qu’espérer que la nouvelle génération donne autant d’elle-même que les stars vieillissantes. Que les futurs visages de la NBA apprennent une leçon précieuse en retirant les sceptres : il faut de la grandeur pour atteindre le sommet, mais pour y rester, il faut différent. Ils ont encore beaucoup à faire.

