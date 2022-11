Kevin Durant: l’attaquant des Brooklyn Nets réalise une “énorme” performance contre le Magic | Nouvelles de la NBA

L’entraîneur-chef des Brooklyn Nets, Jacque Vaughn, a qualifié d ‘”énorme” la performance de 45 points de Kevin Durant lors de la victoire 109-102 contre l’Orlando Magic.

L’attaquant a porté son équipe lundi soir, marquant 19 des 24 sur le terrain, sept rebonds et cinq passes décisives – qui ne sont pas passés inaperçus.

“Il continue simplement”, a déclaré Vaughn. “A ce stade de sa carrière, je veux dire les minutes qu’il a jouées, ce qu’il a fait hier soir pour nous mener vers une victoire est énorme. Je pense que cela montre la préparation qu’il met dans son corps, ce qu’il ressent à propos du match. Il l’aborde comme si nous devions gagner ce match.”

Le tireur des Nets Kyrie Irving avait des pensées similaires à son entraîneur: “(Kevin) nous a renfloués plusieurs fois sur la possession, quand il a le vent en poupe… nous voulons le laisser travailler”.

Faits saillants de l’Orlando Magic contre les Brooklyn Nets lors de la semaine 7 de la saison NBA



Durant lui-même le met sur le compte de la mentalité, déclarant “si mon esprit est au bon endroit en entrant dans le jeu, j’ai l’impression que c’est là que j’ai des jeux solides”.

Les chiffres de Durant contre le Magic ne sont venus qu’une nuit après avoir marqué 31 points sur un 12 en 20 contre les Portland Trailblazers. Les Nets espèrent que leur jeu vedette pourra prolonger cette bonne forme lorsqu’ils affronteront à nouveau le Magic dans deux jours.

Kevin Durant a récolté 45 points alors que les Brooklyn Nets battaient les Orlando Magic 109-102.



Plus de misère pour Magic

Leurs adversaires peuvent ne pas être aussi enthousiastes. En effet, les faiblesses défensives du Magic ont été faciles à exploiter cette saison. Il y a à peine deux nuits, ils ont perdu contre une équipe de Philadelphie qui jouait sans Joel Embiid, James Harden et Tyrese Maxey.

Même sans le quatuor vedette des 76ers, le Magic était toujours ouvert, battu à mort et à une fréquence alarmante, retournant la possession et gaspillant des points trop facilement,

Bien qu’ils aient été capables de répondre en attaque en cas de besoin grâce à Franz Wagner, qui a cotisé 21 pour le Magic, et Bol Bol, l’équipe de Steve Clifford n’a pas été en mesure de battre les équipes adverses – en particulier avec leur premier choix au repêchage, Paulo Banchero, toujours se remettre d’une blessure à la cheville gauche.

“C’est dur de jouer contre une équipe, un joueur comme ça” a commenté Wagner à propos de la forme de son équipe “ça fait de vous un meilleur joueur, mais c’est dur”.

Le retour de Banchero étant étroitement surveillé, le Magic pourrait être contraint de se tourner vers son banc et de reposer les joueurs clés dans le but d’obtenir des résultats plus positifs.