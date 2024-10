Kevin Durant, Jaylen Brown, le casting complet de la saison 2 de « Starting 5 » NBA révélé par Netflix | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images

L’attaquant des Phoenix Suns Kevin Durant, l’ailier des Boston Celtics Jaylen Brown, le gardien du Thunder d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, le gardien des Indiana Pacers Tyrese Haliburton et le gardien des Los Angeles Clippers James Harden ont été révélés comme les stars de la saison 2 dans la foulée du lancement réussi de À partir de 5 ce mois-ci.

Saison 1 de À partir de 5 lancé sur Netflix le 9 octobre, et il a donné aux fans un aperçu de ce que vivent les joueurs au cours de la longue et épuisante saison NBA.

LeBron James des Lakers de Los Angeles, Jimmy Butler du Heat de Miami, Anthony Edwards des Timberwolves du Minnesota, Domantas Sabonis des Kings de Sacramento et Jayson Tatum des Celtics composaient le casting de la saison 1 de À partir de 5 .

Les cinq joueurs susmentionnés ont été suivis tout au long de la saison NBA 2023-24 d’une manière similaire à d’autres docuseries sportives populaires de Netflix telles que Stratège et Récepteur large .

Saison 2 de À partir de 5 se déroulera presque certainement au cours de la saison NBA 2024-25, et bien qu’aucune date de première n’ait été annoncée, une sortie en octobre 2025 aurait du sens.

La première saison de À partir de 5 a donné aux fans un peu de tout, puisque les Celtics de Tatum ont remporté le championnat NBA, les Timberwolves d’Edwards ont atteint la finale de la Conférence Ouest, James et Butler ont été éliminés prématurément des séries éliminatoires et Sabonis a raté les séries éliminatoires.

La saison 2 pourrait avoir un mélange similaire puisque les Celtics de Brown et le Thunder de Gilgeous-Alexander sont de sérieux prétendants au titre, les Suns de Durant et les Pacers de Haliburton sont probablement des équipes en séries éliminatoires et les Clippers de Harden pourraient avoir du mal à atteindre les séries éliminatoires avec Kawhi Leonard blessé.