Kevin Durant incite l’équipe des États-Unis à vaincre la République tchèque aux Jeux de Tokyo

TOKYO – Après un lent début des Jeux olympiques, Kevin Durant ressemble enfin au joueur qui peut mener les États-Unis à une nouvelle médaille d’or.

Alors que l’équipe des États-Unis avait besoin d’un coup de pouce après avoir pris du retard sur la République tchèque tôt samedi, Durant a finalement pris les commandes et a incité les Américains à une victoire 119-84 qui leur permet de décrocher la deuxième place du groupe derrière la France avant les quarts de finale mardi.

Durant a terminé avec 23 points sur 8 tirs sur 11, dont 10 points au troisième quart lorsque les États-Unis ont transformé un match serré en une fugue.

L’équipe des États-Unis menait de sept points après le premier quart et menait seulement 47-43 à la mi-temps, invitant apparemment encore une autre lutte pour une équipe qui n’a pas joué au niveau de talent de son alignement depuis sa rencontre à Las Vegas plus tôt ce mois-ci. Pendant 20 minutes, les Tchèques ont fait du bon travail en exploitant la petite zone avant des Américains et en les limitant à suffisamment de possessions offensives médiocres pour rester dans le match.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Mais les États-Unis, dirigés par Durant, ont finalement commencé à devenir plus agressifs et ont finalement débloqué des looks confortables. Jayson Tatum, qui a eu du mal à tirer à Tokyo, a finalement retrouvé son rythme et fait une rafale de sauteurs pour mettre le jeu complètement hors de portée. Tatum a terminé avec un sommet de 27 points avec cinq trois.

La République tchèque était dirigée par Blake Schilb, un natif de l’Illinois de 37 ans qui a joué à Loyola Chicago avant de se lancer dans une carrière professionnelle à l’étranger. Il a été naturalisé tchèque en 2015 et a marqué 17 contre l’équipe américaine.

Les Américains ont tiré 63 pour cent pour le match, faisant 25 sur 31 à 2 points.