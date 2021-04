Kevin Durant a marqué 31 points sur 11 pour 15 tirs pour mener les Brooklyn Nets en désavantage numérique à une confortable victoire 127-97 contre les Timberwolves du Minnesota mardi à Minneapolis.

Résultats NBA de mardi soir Brooklyn Nets 127 – 97 Minnesota Timberwolves Miami Heat 86-106 Phoenix Suns Boston Celtics 116-115 Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers 126 à 115 Indiana Pacers Los Angeles Lakers 101 – 93 Charlotte Hornets Oklahoma City Thunder 96-106 Utah Jazz Atlanta Hawks 108-103 Raptors de Toronto

Brooklyn Nets 127 – 97 Minnesota Timberwolves

















1:57



Kevin Durant a mené les Nets à la victoire sur les Timberwolves avec 31 points (11-15 FG, 4-6 3 points FG), quatre rebonds et quatre passes décisives en 27 minutes de jeu.



Les Nets ont cassé une séquence de cinq défaites consécutives au Minnesota et ont battu les Timberwolves pour la deuxième fois au cours des 16 derniers jours.

Le match a été joué sans aucun fan présent au Target Center après avoir été reporté à partir de lundi à la suite de la fusillade de la police sur Daunte Wright, qui a déclenché des manifestations autour de la ville de Minneapolis.

















2:19



Faits saillants des Brooklyn Nets contre les Timberwolves du Minnesota lors de la 17e semaine de la NBA



Lors de son troisième match après avoir raté les 23 précédents avec une tension aux ischio-jambiers, Durant a joué plus de 27 minutes et a dirigé une équipe des Nets qui était sans James Harden (tension des ischio-jambiers droite), Kyrie Irving (raisons personnelles), LaMarcus Aldridge (maladie) et Tyler Johnson (douleur au genou droit).

Brooklyn a tiré 46 en 91 (50,5%) sur le terrain, dont 15 en 36 à 3 points et a enregistré 31 passes décisives, marquant son 19e match cette saison avec 30 ou plus. Les Nets ont croisé à partir du deuxième quart contre le Minnesota, qui était sans centre Karl-Anthony Towns.

L’entraîneur des Timberwolves, Chris Finch, a déclaré avant le match que Towns avait choisi de ne pas jouer mardi pour passer du temps avec sa famille alors qu’il pleurait le premier anniversaire de la mort de sa mère à la suite du COVID-19.

La recrue Anthony Edwards a mené le Minnesota avec 27 points et huit rebonds tandis que D’Angelo Russell a terminé avec 15 points sur le banc.

Joe Harris a marqué 23 points et est allé 5 en 8 sur 3 points tandis que Landry Shamet a totalisé 19 points, cinq rebonds et cinq passes décisives sur le banc.

Miami Heat 86-106 Phoenix Suns

















1:59



Faits saillants du Miami Heat contre les Phoenix Suns lors de la 17e semaine de la NBA



Deandre Ayton a terminé avec 19 points et 13 rebonds pour propulser l’hôte Phoenix Suns à une victoire de 106-86 sur le Miami Heat.

Les Suns ont remporté leur troisième consécutif et ont balayé la série de la saison des Heat pour la première fois depuis la saison 2006-07. Phoenix a remporté 10 de ses 11 derniers matchs et a une fiche de 31-7 depuis le 28 janvier.

Cameron Johnson a terminé avec 15 points et cinq rebonds et Cameron Payne a récolté 14 points, sept passes et cinq rebonds. Torrey Craig avait 14 points et six rebonds tandis que Dario Saric avait 13 points et cinq rebonds.

Phoenix a prévalu malgré une mauvaise nuit de tournage de Devin Booker, qui a terminé avec 12 points mais a tiré 4 en 16 sur le terrain. Chris Paul n’a tiré que 2 sur 7 depuis le terrain, mais a totalisé neuf passes. Les trois vols de Paul lui ont donné 2311 pour sa carrière, dépassant Maurice Cheeks pour la cinquième place de tous les temps sur la liste des vols en carrière de la NBA.

Jimmy Butler a mené Miami avec 18 points et huit passes, mais le Heat a lutté de loin contre la défense de Phoenix. Miami a tiré 9 pour 44 sur une plage de 3 points (20,5%).

Duncan Robinson était le seul point brillant dans ce département, terminant avec 15 points et faisant 4 sur 10 au-delà de l’arc.

Boston Celtics 116-115 Portland Trail Blazers

















2:44



Faits saillants des Boston Celtics contre les Portland Trail Blazers lors de la 17e semaine de la NBA



Jayson Tatum a enregistré 32 points, neuf rebonds et cinq passes pour mener les Celtics de Boston à une victoire de 116-115 sur l’hôte Portland Trail Blazers.

Jaylen Brown a marqué 24 points et Kemba Walker a contribué 21 points, huit rebonds et sept passes alors que Boston a gagné pour le quatrième match consécutif et la sixième fois au cours des sept derniers matchs. Robert Williams III a ajouté 16 points et sept rebonds et Marcus Smart a récolté 13 points et sept passes.

















1:48



Jayson Tatum a ouvert la voie pour les Boston Celtics avec 32 points (25 en 2ème mi-temps), neuf rebonds et cinq passes décisives dans leur victoire contre les Portland Trail Blazers



Damian Lillard a récolté 28 points et 10 passes décisives, et Carmelo Anthony a marqué 25 points sur 10 des 15 tirs pour les Trail Blazers. Norman Powell a ajouté 20 points et CJ McCollum a récolté 16 points alors que Portland a perdu pour la cinquième fois au cours des sept derniers matchs.

Tatum a effectué deux lancers francs pour donner aux Celtics un avantage de 113-112 avec 40,4 secondes à jouer. Lillard a raté un tir pour Portland avec 33,2 secondes à faire avant que Tatum ne décroche un embrayage à 3 points avec 7,8 secondes à jouer pour donner à Boston une avance de quatre points.

Powell a enterré un 31 pieds, 3 points avec cinq secondes à faire pour déplacer Portland en un. Smart a été victime d’une faute et a raté le premier lancer franc avec 3,5 secondes à jouer et a manqué le deuxième exprès.

Lillard a obtenu le rebond, mais comme Portland n’avait plus de temps mort, il ne pouvait rien faire d’autre que lancer un 80 pieds qui était bien loin de la marque.

Los Angeles Clippers 126 à 115 Indiana Pacers

















2:11



Faits saillants des Los Angeles Clippers contre les Indiana Pacers lors de la 17e semaine de la NBA



Paul George a marqué 36 points, récolté sept rebonds et fourni huit passes pour mener les Los Angeles Clippers à une victoire de 126-115 sur l’une de ses anciennes équipes, les Indiana Pacers, à Indianapolis.

Malgré l’absence du meilleur buteur Kawhi Leonard en raison d’une blessure au pied droit, Los Angeles a tenu la tête pendant une grande partie de la nuit.

George, qui a joué pour les Pacers de 2011 à 2017, a enregistré plus de 32 points pour le quatrième match consécutif, tandis que les Clippers ont décroché leur sixième victoire consécutive. George a également contribué à déclencher une course critique de 8-0 pour ouvrir le quatrième quart-temps.

















1:53



Menés par les 36 points, sept rebonds et huit passes de Paul George, les Clippers ont battu les Pacers, 126-115, remportant leur sixième victoire consécutive. C’est le quatrième match consécutif de Paul George avec plus de 30 points



Marcus Morris Sr. a suivi son record de la saison de 33 points lors de la victoire de dimanche contre les Pistons avec 22 points sur 9 des 12 tirs depuis le sol, dont un parfait 3 sur 3 à 3 points. En équipe, Los Angeles a tiré 13 sur 28 au-delà de l’arc, dirigé par 4 sur 7 de George.

Nicolas Batum a ajouté 14 points et enregistré une note de 22 points plus-moins. Ivica Zubac a marqué 14 points sur 7 des 8 tirs depuis le terrain, Mann a terminé avec 12 points sur le banc et Luke Kennard a tiré 2 des 3 à 3 points en route vers 10 points.

Malcolm Brogdon a mené les Pacers avec 29 points. Caris LeVert a marqué 26 points après avoir rejoint l’Indiana avec 34 points, et Domantas Sabonis a décroché son huitième double-double consécutif avec 20 points et 13 rebonds.

Los Angeles Lakers 101 – 93 Charlotte Hornets

















1:52



Faits saillants des Los Angeles Lakers contre les Charlotte Hornets lors de la 17e semaine de la NBA



Kyle Kuzma a marqué 24 points et les Lakers de Los Angeles ont conclu un road trip en battant l’hôte Charlotte Hornets 101-93.

Les Lakers ne cliquaient pas exactement sur l’attaque, mais ils ont rebondi après une défaite contre les Knicks de New York une nuit plus tôt et ont terminé avec un dossier de 4-3 sur le tronçon de route.

Alex Caruso a fait des contributions clés à la dernière minute, terminant avec 13 points et six passes décisives sur le banc de Los Angeles.

Dennis Schroder a inscrit 19 points pour Los Angeles, qui a tiré 41,5% du terrain. Les Lakers ont réussi 17 des 18 lancers francs.

Graham de Devonte a marqué 19 points pour Charlotte. Caleb Martin a accumulé 17 points dans un rôle de départ rare et Jalen McDaniels, également un ajout récent à la formation de départ, avait 16 points pour les Hornets, qui ont perdu les deux matchs depuis leur retour d’un quatre victoires, six matchs. tronçon de route.

Oklahoma City Thunder 96-106 Utah Jazz

















1:57



Faits saillants de l’Oklahoma Thunder contre les Utah Jazz lors de la 17e semaine de la NBA



Bojan Bogdanovic a marqué 23 points, Donovan Mitchell en a ajouté 22 et l’Utah Jazz en désavantage numérique a rebondi d’un premier quart difficile pour vaincre l’Oklahoma City Thunder 106-96 à Salt Lake City.

La défaite, la septième consécutive d’OKC, a gâché 42 points, un sommet en carrière, du Lu Dort du Thunder.

















2:06



Luguentz Dort a récolté 42 points, un sommet en carrière et sept FGM 3 points (7-11 FG 3 points) pour le Thunder dans un effort perdant



L’Utah a joué sans trois habitués – Joe Ingles (douleur au genou), Royce O’Neale (au repos) et Jordan Clarkson (entorse de la cheville) – mais six joueurs ont toujours atteint le score à deux chiffres et trois doublent les doubles pour rebondir depuis la maison de lundi. perte à Washington.

Rudy Gobert est venu à trois blocs d’un triple-double, marquant 13 points avec 14 rebonds et sept swats, et Mike Conley est revenu dans l’alignement après avoir sauté le match de lundi pour la gestion de la charge pour compiler 15 points et 14 passes. Georges Niang a profité de son premier départ cette saison avec 18 points et 10 rebonds alors que le Jazz s’imposait pour la 12e fois en 15 matchs.

Atlanta Hawks 108-103 Raptors de Toronto

















2:28



Faits saillants des Atlanta Hawks contre les Raptors de Toronto lors de la 17e semaine de la NBA



Bogdan Bogdanovic a marqué 23 points et les Hawks d’Atlanta en visite ont tenu bon pour vaincre les Raptors de Toronto 108-103 mardi soir à Tampa.

Clint Capela a ajouté 19 points et 21 rebonds pour les Hawks alors qu’ils terminaient un balayage de la saison de trois matchs contre les Raptors.

Toronto s’est rapproché à la fin, réduisant un déficit de 14 points à deux dans la dernière minute.

Brandon Goodwin a marqué 18 buts et Kevin Huerter en a ajouté 17 pour les Hawks, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs.

Pascal Siakam a marqué 30 points avec sept passes et six rebonds pour les Raptors. La recrue Malachi Flynn a ajouté 22 points, le meilleur de la saison, tandis que OG Anunoby en avait 15 et Khem Birch 13 points.