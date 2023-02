Kevin Durant échangé des Brooklyn Nets aux Phoenix Suns avant la date limite des échanges de la NBA | Nouvelles de la NBA

Le séjour de Kevin Durant à Brooklyn s’est terminé jeudi lorsque les Nets l’ont échangé aux Phoenix Suns dans le cadre d’un accord à quatre équipes.

Les Nets ont acquis Mikal Bridges, Cam Johnson, des choix de premier tour en 2023, 2025, 2027 et 2029, et un échange de choix de premier tour en 2028 des Suns, qui ont également obtenu TJ Warren des Nets.

Les Nets ont également acquis des choix de deuxième tour en 2028 et 2029 de Milwaukee et les droits de repêchage pour garder Juan Pablo Vaulet de l’Indiana dans le cadre de l’accord, tandis que Jae Crowder a été redirigé de Phoenix vers les Bucks via Brooklyn.

Durant, 34 ans, joue toujours au niveau élite, avec une moyenne de près de 30 points par match cette saison. Il a demandé un échange l’été dernier et les Suns étaient intéressés, et l’ont finalement obtenu avant la date limite des échanges de jeudi.

Les Nets, quant à eux, ont déclaré qu’ils estimaient que l’accord les positionnait le mieux pour un succès futur.

“Nous restons fidèles à notre engagement à construire l’équipe que Brooklyn mérite”, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué. “Nous sommes ravis d’accueillir Mikal, Cam et leurs familles à Brooklyn et de remercier Kevin pour les moments et les souvenirs qu’il a livrés à notre base de fans.”

Durant se remet d’une entorse au ligament du genou, et quand il reviendra, ce sera dans une formation de Phoenix qui pourrait soudainement être l’une des meilleures de la Conférence Ouest.

Kevin Durant verse 45 points alors que les Brooklyn Nets battent le Orlando Magic 109-102



Il a été déplacé quelques jours seulement après que les Nets aient échangé Kyrie Irving de Dallas, une fin incroyablement rapide à l’ère des superstars à Brooklyn. James Harden a été échangé à la date limite de l’année dernière, laissant les Nets avec peu de choses à montrer pendant la brève période où ils ont eu les Trois Grands ensemble.

Maintenant, ce sont les Suns avec une grande collection de talents, Durant rejoignant Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton.

L’échange intervient quelques heures seulement après l’introduction du nouveau propriétaire majoritaire des Suns, Mat Ishbia, à Phoenix. L’écrou de basket-ball autoproclamé, qui était un walk-on à Michigan State sous Tom Izzo, n’a pas perdu de temps à secouer la NBA.

JayDee Dyer discute des derniers métiers de la NBA, y compris le déménagement des Phoenix Suns pour Kevin Durant.



Phoenix n’a jamais remporté de championnat de la ligue. Les Suns ont participé à la finale de la NBA il y a deux saisons, mais ont perdu contre les Milwaukee Bucks en six matchs. Ils ont également disputé les finales en 1976 et 1993.

Les Suns ont subi plusieurs blessures cette saison, mais ont remporté neuf de leurs 11 derniers matchs et ressemblent à nouveau à des prétendants. Ils sont passés au cinquième rang de la Conférence Ouest avec une fiche de 30-26. Booker (aine) et Paul (hanche) sont tous les deux récemment revenus.

Quand Irving a appris la nouvelle, il a dit: “Je suis juste content qu’il soit sorti de là.”

Irving a marqué 24 points lors de ses débuts avec les Mavs contre les Clippers mercredi. Les Nets ont refusé de lui accorder une prolongation de contrat l’été dernier, à peu près au même moment où Durant disait à l’équipe qu’il voulait être traité.

Durant marque le meilleur avec 30 points alors que Brooklyn bat les Wizards de Washington



Finalement, Irving est parti et Durant a suivi.

“Nous avons eu beaucoup de conversations tout au long de l’année sur ce à quoi ressemblerait notre avenir”, a déclaré Irving. “Il y avait encore un niveau d’incertitude, mais nous nous soucions juste de nous voir être des endroits où nous pouvons prospérer. Que ce soit ensemble ou que ce soit séparément, il n’y a jamais eu un moment où j’ai eu l’impression qu’il était en colère contre moi pour les décisions que j’ai prises ou j’ai été en colère contre lui.

“J’adore la compétition maintenant que nous pouvons être dans la même conférence.”

Bridges a été le finaliste de Marcus Smart de Boston la saison dernière pour le prix du joueur défensif de l’année et son jeu offensif continue de croître. Le swingman a marqué 21 points mardi lorsque les Suns ont battu les Nets 116-112 à Brooklyn.

Son acquisition, avec Dorian Finney-Smith, venu avec Spencer Dinwiddie de Dallas, devrait faire des Nets une équipe défensive beaucoup plus solide. Mais ces joueurs ne peuvent pas remplacer la puissance de feu que les Nets ont perdue avec Durant et Irving, deux partants All-Star.

Durant, deux fois MVP de la finale de la NBA avec Golden State, jouait l’un des meilleurs basket-ball de sa carrière cette saison. Il avait une moyenne de 29,7 points et un sommet en carrière de 55,9% sur le terrain lorsqu’il s’est blessé le 8 janvier à Miami.

Il a de nouveau fait vérifier son genou cette semaine et l’entraîneur des Nets, Jacque Vaughn, a déclaré que Durant progressait bien, mais il n’y avait aucune mise à jour quant au moment où il pourrait commencer à participer pleinement aux entraînements.