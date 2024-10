C’est un jour de congé. Vous vous ennuyez ? Vous cherchez quelque chose à regarder ? Vous êtes plutôt venu chez Sympa ? Tout d’abord, merci ! Cela réchauffe les cordes du cœur de savoir que, lorsque vous vous ennuyez, vous faites ce que je fais : consultez Bright Side of the Sun pour voir ce qui se passe dans le monde merveilleux des nouvelles des Phoenix Suns.

Deuxièmement, souhaitez-vous un conseil de programmation ? Souhaitez-vous une recommandation sur quelque chose pour occuper votre temps ? N’ayez crainte, vous pouvez toujours parcourir Sympa en même temps. Cela s’appelle « Netflix » et ils proposent actuellement une émission divertissante pour votre plus grand plaisir. Ça s’appelle À partir de 5et il suit Jayson Tatum, LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis alors qu’ils parcourent leur saison NBA 2023-24.

C’est une montre amusante, sans la partie où Ant arrive à Phoenix et donne un coup de pied aux Suns en séries éliminatoires. En dehors de cela, en voyant le quotidien, les coulisses de la vie des NBA All-Stars (pas vous, Sabonis… désolé), et la préparation – combinée avec le côté humain de ceux-ci. joueurs – est divertissant.

Mais si vous avez un jour de repos et que vous n’avez rien à faire, je vous recommande de lui offrir une montre.

Cette fois l’année prochaine, À partir de 5 sera « la télé à voir absolument ». Pourquoi? Parce que toutes les images des coulisses incluront Phoenix, en Arizona, alors que Kevin Durant devrait apparaître dans la série.

Sources : Casting de la deuxième saison de la série documentaire NBA de Netflix Starting 5 : Kevin Durant, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton. pic.twitter.com/FYlsRDLf0o – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 octobre 2024

Durant rejoindra Tyrese Haliburton, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander et Jaylen Brown.

Ce sera fascinant d’avoir un aperçu des coulisses de KD, de voir sa préparation quotidienne, son dévouement indéfectible au jeu et la façon dont il gère tout, de la navigation dans les défenses adverses à la gestion des médias et des critiques sur les réseaux sociaux.

Cette alerte de programmation est désormais terminée. Continuez à profiter de votre journée de congé !