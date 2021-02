La star des Brooklyn Nets, Kevin Durant, passera par une quarantaine de sept jours et pourra retourner dans l’équipe vendredi prochain et être disponible pour le match du 13 février contre les Golden State Warriors, tant qu’il respecte les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Dans une série d’événements étranges, Durant n’était pas sûr au début de pouvoir jouer le match de vendredi contre les Raptors de Toronto en raison de la recherche des contacts. Il n’a pas commencé mais a joué 19 minutes avant qu’on lui dise qu’il devrait quitter le banc après qu’il ait été confirmé qu’un membre du personnel de l’équipe a été testé positif au COVID-19.

Vendredi, un employé de l’équipe des Nets a conduit une voiture avec Durant à trois reprises – au centre d’entraînement pour les tests, à la maison après les tests et au Barclays Center pour le match contre les Raptors – sans apparemment porter de masque, selon une personne familière avec la situation.

La personne a demandé l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de la quarantaine de Durant.

Durant a été testé négatif trois fois en 24 heures, mais le test négatif de l’employé de l’équipe est revenu inclus. Selon les protocoles de santé et de sécurité de la ligue, un joueur n’a pas à mettre en quarantaine jusqu’à ce qu’un contact étroit soit positif. C’est pourquoi Durant a joué quelques minutes vendredi. Il n’a pas commencé parce qu’ils attendaient un résultat de test pour revenir, et c’était inclusif. Mais lorsque le prochain test de l’employé de l’équipe est revenu positif pendant le match, Durant a été retiré.

Bien que Durant continue à être testé négatif, il doit être mis en quarantaine pendant sept jours car le contact étroit a été testé positif.

Tous les autres joueurs et membres du personnel des Nets ont été testés négatifs, y compris les tests d’après-match après la défaite contre Toronto vendredi.

Durant était mécontent de la situation, tweetant, « Libérez-moi » et « Yo @nba, vos fans ne sont pas stupides. Vous ne pouvez pas les tromper avec vos tactiques de relations publiques Wack ass. # FREE7 »

