Kevin Durant brise l’égalité tardive avec 3, Nets Top Raptors 109-105

Kevin Durant a brisé une égalité avec un 3 points avec 56 secondes à jouer et avait 27 points pour aider les Brooklyn Nets à battre les Raptors de Toronto 109-105 vendredi soir.

Le 3 de Durant a donné à Brooklyn une avance de 105-102. Kyrie Irving a mené les Nets avec 30 points.

Pascal Siakam a mené les Raptors avec 37 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. Fred VanVleet a ajouté 18 points et Scottie Barnes 17.

Le sauteur de VanVleet avec 38 secondes à jouer a ramené les Raptors à moins d’un. Mais le 3 points de Royce O’Neale à 15 secondes de la fin a conclu la victoire.

Les Nets tiraient de l’arrière 79-69 à la fin du troisième quart, mais le 3 points de Patty Mills a couronné une course de 9-0 alors que Brooklyn tirait à 79-78 après trois quarts. La séquence s’est poursuivie dans le dernier quart, Brooklyn marquant les huit premiers points pour aller de l’avant 86-79.

Irving a été sifflé pour sa cinquième faute avec 7:08 à faire, mais Brooklyn a contesté l’appel et il a été inversé en une faute offensive sur Scottie Barnes. Irving a ensuite frappé un 3 et Nic Claxton a suivi avec un lay-up au volant pour donner aux Nets leur plus grande avance du match, 100-88.

Cependant, le pointeur à 3 points d’OG Anunoby avec 1:46 restant a couronné une course de 12-0 à Toronto et l’a égalé.

CONSEILS :

Raptors: VanVleet n’a besoin que d’un seul 3 points pour égaler Morris Peterson (801) pour la deuxième place sur la liste de carrière des Raptors. Kyle Lowry détient le record de franchise à 1 518.

Nets: La défaite 130-108 des Nets contre la Nouvelle-Orléans mercredi était leur neuvième défaite d’ouverture au cours des 10 dernières années. … Brooklyn n’a pas commencé une saison 0-2 depuis 2015-16.

DE RETOUR À VOTRE APPARTENANCE

Joe Harris, du New Jersey, est revenu sur le terrain pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à la cheville gauche contre Oklahoma City le 14 novembre dernier. Il est entré dans le match avec six minutes à jouer au premier quart. Le premier tir de Harris était un ballon aérien à 3:51, mais il s’est ensuite connecté sur un 3 points à 2:39. « Je voulais essayer de jouer le premier match, mais ce n’était tout simplement pas là où j’étais censé jouer. J’avais juste besoin d’un peu plus de temps.

