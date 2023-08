Kevin Durant arrive au plan de match avec style avec Grand Wagoneer

CNBC et salle de réunion hébergées Plan de match un sommet inaugural des affaires sportives à Los Angeles sponsorisé par Jeep qui a aidé Kevin Durant à arriver avec style.

Au minimum, la plupart des gens savent que Boardroom est la société créée par Kevin Durant et son partenaire commercial Rich Kleiman. Cependant, Boardroom est bien plus qu’une simple société de médias détenue par un athlète sportif. Ce qui a commencé comme une conversation informelle avec Kevin Durant et Rich sur ESPN il y a cinq ans est maintenant une opération massive. La marque propose des podcasts, des émissions, des chaînes multimédias et du contenu vidéo. Boardroom est maintenant une entreprise de médias numériques qui est loin d’être traditionnelle. Récemment, la marque s’est encore élargie en s’associant à CNBC pour le premier sommet des entreprises sportives Plan de match. Le sommet s’est déroulé la semaine dernière à Los Angeles et a fait ressortir une liste d’invités étoilés de leaders de l’industrie. Jeep était le sponsor officiel de l’événement et s’est assuré que le talent arrive avec style.







Le joueur de tennis professionnel Nick Kyrgios ainsi que le double champion de la NBA et co-fondateur de Boardroom Kevin Durant les deux ont été photographiés arrivant avec style. Les deux athlètes se sont arrêtés dans un élégant Jeep Grand Wagoneer vers le Plan de match sommet. Le Grand Wagoneer est la nouvelle frontière du confort dans la gamme de véhicules Jeep. Avouons-le si le KD de près de 7 pieds de haut peut profiter confortablement d’une balade dans le Grand Wagoneer, alors le confort est de premier ordre.