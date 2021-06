Kevin Durant a un match historique, les Nets ont battu les Bucks dans le match 5

Kevin Durant a sauvé les Brooklyn Nets avec une performance légendaire.

Les Nets ont surmonté un déficit de 17 points, l’absence de Kyrie Irving et un James Harden entravé.

Derrière le magnifique ballon de basket de Durant, Brooklyn a battu les Milwaukee Bucks 114- 108 mardi, prenant une avance de 3-2 dans la série dans ce match de demi-finale de la Conférence Est. Le match 6 aura lieu jeudi (20h30, ESPN), et avec une victoire, les Nets se qualifieront pour la finale de conférence pour la première fois depuis 2003.

Durant a enregistré son deuxième triple-double en séries éliminatoires en carrière avec 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, plus trois interceptions et deux blocs. Durant a également réalisé une performance efficace, tirant 16 sur 23 sur le terrain et 13 sur 16 aux lancers francs.

Son 3 points avec 50,5 secondes à jouer au quatrième quart – juste avant l’expiration du chronomètre des tirs – a donné l’avance aux Nets 109-105. Il a enregistré un vol tardif et a réussi 3 des 4 lancers francs dans les 15 dernières secondes.

Il n’est que le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à totaliser au moins 40 points, 15 rebonds et 10 passes décisives dans un match éliminatoire, rejoignant Oscar Robertson, Charles Barkley et Luka Doncic. Il est le premier de l’histoire des séries éliminatoires avec au moins 45 points, 15 rebonds et 10 passes décisives.

À l’exception des temps morts, de la mi-temps et entre les quarts, Durant ne s’est pas reposé. Il a joué les 48 minutes dans une performance qui restera comme l’une des meilleures de sa carrière.

Ce n’était pas autant un effondrement des Bucks que les Nets qui jouaient au basket-ball stellaire en seconde période. Durant a mené les Nets, mais il a eu l’aide de Jeff Green, qui a récolté 27 points et a tiré 7 sur 8 sur 3 points. Blake Griffin a ajouté 17 points.

En baisse 76-60, les Nets ont entamé leur retour au milieu du troisième quart et ont réduit l’avance à six au début du quatrième.

Brooklyn a égalé à 91-91 et a pris sa première avance depuis le premier seau du match sur le pointeur à 3 points de Durant, ce qui en fait 94-93. Il a continué à faire gros coup après gros coup et a suivi ce 3 avec un autre 3.

Les Nets ont dominé les Bucks 71-49 en seconde période.

Giannis Antetokounmpo avait 34 points et 12 rebonds, et Khris Middleton en avait 25 pour les Bucks.

Ce n’était pas suffisant contre Durant.

