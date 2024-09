Kevin Durant continue d’être un joueur clé de la NBA, largement reconnu pour ses qualités de marqueur et sa polyvalence. Des sondages récents montrent qu’il détient une cote de popularité de 73 % parmi les joueurs de basket-ball aux États-Unis, ce qui le place en quatrième position après LeBron James, Caitlin Clark et Stephen Curry.

Malgré sa forte base de fans, la popularité de Durant est polarisante ; bien qu’il soit admiré par beaucoup, il fait également face à des critiques et est souvent perçu comme ayant de « mauvaises vibrations », ce qui se traduit par des classements bas en termes de charisme et de sympathie.

Récemment, une affirmation a fait surface suggérant que Durant aurait le béguin pour la star de la WNBA Cameron Brink, alimentée par un tweet viral.

Il ne s’agit toutefois que d’un mème, et non d’une véritable rumeur. Les spéculations ont commencé lorsque Boardroom a publié sur Instagram une photo de Durant aux côtés de Brink, suscitant diverses réactions sur les réseaux sociaux.

Alors que Durant se prépare pour la prochaine saison NBA avec les Phoenix Suns, il se concentre sur la construction d’une alchimie d’équipe avec ses nouveaux coéquipiers Devin Booker et Bradley Beal. Après un entraînement difficile, Durant a souligné l’importance de la préparation et du travail d’équipe, en déclarant : « Essayez simplement de vous concentrer sur la préparation… Plus nous passons de jours ensemble, mieux c’est. »

Brink se remet actuellement d’une blessure au LCA qu’elle a subie au début de la saison WNBA 2024, tandis que Durant profite au maximum d’une intersaison NBA riche en événements, marquée par la conquête d’une autre médaille d’or olympique avec l’équipe américaine.

Les tâches de Kevin Durant pour les Phoenix Suns cette saison se concentrent sur son rôle de marqueur de premier plan et de leader sur le terrain. Après une première saison exceptionnelle avec les Suns, où il a marqué en moyenne 26,0 points par match et a joué un rôle clé dans la réussite de son parcours en playoffs, Durant devrait continuer à performer à un niveau élevé. Son efficacité au tir s’est démarquée, avec plus de 55 % de réussite aux tirs et plus de 90 % aux lancers francs, ce qui le rend indispensable pour l’équipe.

L’importance de Durant est renforcée par la nécessité d’une forte alchimie avec ses collègues vedettes Devin Booker et Bradley Beal. Chacun d’eux apporte un jeu offensif solide, et l’intégration de leurs styles de jeu sera cruciale pour le succès des Suns. Si Durant sera un marqueur clé, l’équipe compte également sur lui pour favoriser le travail d’équipe et assurer une circulation fluide du ballon entre les trois joueurs.

De plus, avec les ambitions de championnat de l’équipe, la santé de Durant et sa capacité à rester sur le terrain sont essentielles, surtout après que les blessures aient affecté ses coéquipiers la saison dernière.

