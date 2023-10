Kevin de León n’a pas à se présenter aux élections – Daily News

Kevin De Leon, conseil municipal de Los Angeles, lors de la réunion du conseil du mercredi 15 février 2023. (Photo de David Crane, Los Angeles Daily News/SCNG)

En voyant John Lee, membre du conseil municipal de Los Angeles, être accusé cette semaine d’avoir violé les lois sur l’éthique de la ville pour ne pas avoir signalé les cadeaux qu’il aurait reçus d’un promoteur alors qu’il était employé de la ville – un des principaux collaborateurs de son ancien patron, aujourd’hui en disgrâce, Mitch Englander, alors membre du conseil – ne renouvelle pas exactement la confiance du public dans les élus de Los Angeles.

Cette confiance a déjà été horriblement dégonflée à la suite de la publication l’année dernière d’un enregistrement d’intrigues racistes de trois autres membres du conseil aujourd’hui disparus discutant du redécoupage, et de quatre membres actuels ou anciens du conseil faisant face à des accusations criminelles au cours des quatre dernières années. Ce qui était considéré comme l’un des conseils municipaux les plus propres du pays était déjà considéré comme l’un des plus sales.

La Commission d’éthique de Los Angeles affirme qu’il y a des « raisons probables » de croire que Lee, en 2016 et 2017 en tant que chef de cabinet d’Englander, a accepté des faveurs bien au-delà de la limite de cadeaux pour les fonctionnaires de la ville, n’a pas signalé les cadeaux, a abusé de sa position. , et a aidé et encouragé Englander à abuser de sa propre position, comme l’ont rapporté Olga Grigoryants et Linh Tat de notre groupe de presse.

Trois des quatre anciens dirigeants civiques ont disparu de la vie publique, un an après l’enregistrement. La semaine dernière, s’exprimant pour la première fois depuis sa démission, l’ancienne présidente du conseil Nury Martinez a présenté des excuses sans enthousiasme pour ses actes dans une interview approfondie avec LAist.

Mais dans un communiqué de presse publié lundi, celui qui n’a pas disparu – même s’il devrait certainement le faire –, le conseiller municipal Kevin de León a rappelé à Angelenos que non seulement il ne ferait toujours pas la bonne chose en démissionnant de son puissant poste : il se présente au conseil municipal. encore. La « campagne de réélection tourne déjà à plein régime », a déclaré sa campagne. « Dix jours seulement après s’être lancé dans la course, Kevin a déjà amassé la somme stupéfiante de 118 000 $ en dons dès sa première période de dépôt. … ‘Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur départ.’

Voici le meilleur départ que les citoyens de son district et de la ville dans son ensemble préféreraient : se retirer immédiatement de la course à la réélection. Mieux encore, démissionnez, comme il aurait dû le faire il y a un an. Quel rappel arrogant de León reste pour le conseil en proie à des scandales le rôle de division qu’il a joué dans le déshonneur de sa ville. Vas-y, Kevin, et reste parti.