Kevin De Bruyne savoure le choc des styles de Manchester City avec Liverpool «en haut et en bas» le Super Sunday | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, s’attend à ce que Liverpool “en haut et en bas” revienne à son meilleur lorsque les deux équipes se rencontreront en Premier League le Super dimanche.

Liverpool, finaliste de la saison dernière, n’a remporté que deux victoires en huit matchs et occupe la 10e place du classement, à 13 points de City en deuxième position. Les équipes se rencontrent en direct sur Sports du ciel ce dimanche, coup d’envoi à 16h30.

“Je m’attends à ce qu’ils soient au meilleur Liverpool possible. Évidemment, ils ont perdu quelques points mais ils sont toujours Liverpool et je m’attends à ce qu’ils soient bons, c’est la seule façon de voir les choses”, a déclaré De Bruyne, qui a accumulé neuf passes décisives en championnat. cette campagne.

Image:

Liverpool vs Manchester City, en direct sur Sky Sports





“J’aime les grands matchs, j’aime les bonnes ambiances. C’est un match comme un autre, évidemment, c’est toujours difficile de jouer à l’extérieur dans une équipe du top six, je pense que ces dernières années, nous avons bien fait.”

Les deux matchs de championnat entre les équipes la saison dernière se sont terminés 2-2 alors que City a battu Liverpool pour le titre d’un point.

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Ils sont plus une équipe de haut en bas et nous sommes une équipe qui a plus de contrôle sur le jeu, donc si vous pouvez contrôler ce style de jeu, vous avez peut-être plus de chances”, a ajouté De Bruyne.

“Je pense que ce sera probablement encore un bon match.”

City s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après un match nul 0-0 au FC Copenhague mardi.

Image:

Kevin De Bruyne en action pour City vs Liverpool en avril





Le résultat était encore suffisant pour que City se qualifie pour les huitièmes de finale, mais le manager Pep Guardiola, qui a reposé Erling Haaland, a déclaré plus tard qu’un certain nombre de ses joueurs étaient fatigués.

Bien qu’il soit en dessous de la normale, De Bruyne a insisté sur le fait qu’il était en bonne forme.

“Je ne suis pas épuisé du tout”, a déclaré le Belge. “Évidemment, c’est dur mais je vais bien.

“Certaines personnes ont peut-être joué plus que moi, et évidemment c’est un peu plus fatiguant et épuisant de jouer avec 10 hommes – je ne sais pas ce que ressentent les autres, mais je me sens bien.”

