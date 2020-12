Kevin De Bruyne a fait l’éloge de son rival Bruno Fernandes mais a minimisé les comparaisons avec la star de Manchester United.

Fernandes a déménagé à Old Trafford en janvier et a déjà pris le statut de talisman pour les Red Devils.

Dans une équipe en proie à l’incohérence, le milieu de terrain portugais est un joueur fiable et continue d’afficher des chiffres accrocheurs depuis sa 10e place.

Fernandes est le meilleur buteur de United cette saison avec 11 buts toutes compétitions confondues, alors qu’il est également leur meilleur fournisseur avec six passes décisives.

L’importance du joueur de 26 ans pour son équipe a conduit à des comparaisons avec De Bruyne, qui est largement reconnu comme le pivot du succès de Manchester City ces dernières années.

Mais De Bruyne – qui compte deux buts et 10 passes décisives cette saison – a affirmé qu’il ne « se comparera jamais » à un autre joueur alors qu’il a rendu un verdict élogieux de Fernandes.

« C’est un joueur formidable », a déclaré l’international belge Sky Sports . « Il est venu ici [to the Premier League] et il a changé … Je pense qu’il donne à United un élan différent, car ils se débattaient l’année dernière.

« Je sais qu’ils ont eu des matchs où ils ont gagné contre de bons tams, mais la régularité n’était pas là pour eux l’an dernier. Je pense que cela s’est beaucoup amélioré cette année.