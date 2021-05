Kevin De Bruyne rejoint l’équipe belge pour le championnat d’Europe

Kevin De Bruyne devrait être prêt pour l’Euro, selon l’entraîneur belge Roberto Martinez. Getty

Kevin De Bruyne n’a pas besoin d’être opéré après s’être fracturé le nez et l’orbite des yeux et rejoindra l’équipe belge la semaine prochaine avant le Championnat d’Europe, a déclaré lundi l’entraîneur Roberto Martinez.

De Bruyne, 29 ans, a été blessé lors d’une collision avec le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger alors qu’il jouait pour Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi. De Bruyne a dû être remplacé à la 60e minute du match, que Chelsea a remporté 1-0.

Martinez a déclaré lors d’une conférence de presse du camp d’entraînement belge que le pronostic pour De Bruyne était encourageant et que le meneur de jeu se joindrait à l’équipe après quelques jours de repos.

Martinez a déclaré qu’il n’était pas sûr que De Bruyne serait prêt pour le premier match de l’équipe de l’Euro 2020, contre la Russie le 12 juin.

La FA belge s’attend à ce que De Bruyne soit avec l’équipe d’ici lundi prochain, mais seulement après avoir passé des tests pour vérifier que ses blessures guérissent bien.

« Kevin avait un programme différent de celui des autres joueurs, il n’allait nous rejoindre que sept jours plus tard parce qu’il jouait en finale de la Ligue des champions », a déclaré Martinez.

« Mais ce programme a évidemment été changé, il ne pourra pas encore se détendre et se reposer. »

Martinez a déclaré que De Bruyne avait fait face à une série de tests hospitaliers, revenant d’abord à Manchester avant de rejoindre l’équipe belge.

« Nous devons être très prudents et nous aurons plus de clarté dans les prochains jours, mais j’ai parlé à Kevin et il était plutôt positif », a ajouté l’entraîneur espagnol.

« Nous sommes très chanceux que même s’il a une double fracture, il n’a pas besoin de chirurgie. Une opération lui aurait rendu impossible de jouer dans le championnat d’Europe. »