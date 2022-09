Kevin De Bruyne mène la Belgique à la victoire sur le Pays de Galles

Kevin De Bruyne a marqué un but et marqué l’autre pour la Belgique pour assurer une rare victoire 2-1 contre le Pays de Galles à Bruxelles et garder en vie les faibles chances des Red Devils d’atteindre les demi-finales de la Ligue des Nations.

De Bruyne a affirmé avant le match qu’il était “ennuyé” d’affronter le Pays de Galles sur la scène internationale, mais la Belgique n’avait remporté que deux des huit rencontres précédentes entre les équipes au cours des 10 dernières années.

Cela comprenait une célèbre victoire des Gallois en quart de finale de l’Euro 2016, mais il n’y a pas eu de répétition pour les visiteurs gravement épuisés jeudi.

Gareth Bale a été laissé sur le banc par Rob Page avec un œil sur la gestion de sa forme physique avant leur Coupe du monde, tandis qu’Aaron Ramsey et Ben Davies ont raté une blessure.

Il manquait également à la Belgique l’un de ses hommes clés à Romelu Lukaku, mais Michy Batshuayi a remplacé l’attaquant de l’Inter Milan pour continuer son excellent record de buts au niveau international.

Batshuayi a joué le fournisseur pour le premier but alors que sa passe a été superbement caressée dans le coin inférieur par De Bruyne à la 10e minute.

Le milieu de terrain de Manchester City a ensuite frappé le poteau et Batshuayi a laissé passer une grande chance alors que le Pays de Galles luttait pour contenir les vagues d’attaques belges.

Les deux mêmes joueurs se sont combinés pour le deuxième but huit minutes avant la mi-temps alors que cette fois, le centre taquin de De Bruyne a laissé Batshuayi avec un tap-in pour son 26e but international en 46 apparitions.

À leur crédit, le Pays de Galles n’a pas cédé et est revenu dans le match grâce en grande partie à l’impressionnant Brennan Johnson.

La course et le centre de l’attaquant de Nottingham Forest ont permis à Kieffer Moore de réduire de moitié les arriérés cinq minutes après le début de la seconde période.

Moore a ensuite cédé la place à Bale pour les 25 dernières minutes, mais le seul impact que la star de LA Galaxy a eu a été sévèrement sanctionné pour avoir poussé trop loin ses protestations contre un penalty belge annulé.

L’arbitre turc Ali Palabiyik a indiqué à tort l’endroit lorsque Joe Morrell a produit un tacle parfaitement chronométré sur De Bruyne à l’intérieur de la surface.

Cette décision a été annulée après un examen VAR et Palabiyik a fait un autre appel extrêmement dur lorsque l’entraîneur belge Roberto Martinez a été expulsé de la ligne de touche tardivement pour perte de temps.

Mais l’équipe classée deuxième au monde a confortablement résisté pour rester à trois points des Pays-Bas en tête du Groupe A4.

Les hommes de Martinez devront gagner par au moins trois buts lorsque les équipes se rencontreront à Amsterdam dimanche pour se qualifier pour les quatre derniers.

Le Pays de Galles doit battre la Pologne à Cardiff lors de son dernier match pour éviter d’être relégué en Ligue B de la Ligue des Nations.

