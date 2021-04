Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, manquera le déplacement de mercredi pour affronter Aston Villa en raison d’une blessure au pied et à la cheville.

Le milieu de terrain a été remplacé après 47 minutes lors de la défaite 1-0 en demi-finale de la FA Cup de Manchester City contre Chelsea samedi après avoir atterri maladroitement sur sa cheville après sa bataille pour le ballon avec N’Golo Kante alors qu’il tentait de le garder en jeu.

De Bruyne a été soigné par le personnel médical de City, puis remplacé par Phil Foden alors qu’il quittait le terrain en boitant.

City a confirmé que le milieu de terrain belge avait subi une blessure au pied droit et à la cheville et avait été exclu du match contre Villa, mais a déclaré que l’ampleur du problème n’était pas encore connue.

De Bruyne pourrait maintenant être un doute pour la finale de la Coupe Carabao le 25 avril, aux côtés de l'attaquant de Tottenham Harry Kane. S'exprimant par la suite, Pep Guardiola a déclaré qu'il était trop tôt pour fournir une évaluation sur le coup.

















L’international belge a raté cinq matches en raison d’un problème aux ischio-jambiers en janvier et février et a maintenant souffert d’un autre problème de blessure qui pourrait avoir un impact sur sa disponibilité pour les six derniers matchs de Premier League de City et leur défi pour deux compétitions de coupe.

La forme du joueur de 29 ans a joué un rôle déterminant dans la charge de l’équipe de Pep Guardiola vers le titre de Premier League cette saison, le meneur de jeu marquant cinq buts et contribuant 11 passes décisives en 24 matchs de haut niveau.

Le joueur de l’année de la PFA 2020 et le joueur de la saison de la Premier League de la saison dernière a remporté sept trophées majeurs avec City, et ce nombre pourrait augmenter avant la fin de la campagne avec un triplé encore possible.

Plus tôt ce mois-ci, De Bruyne a signé un nouveau contrat de deux ans au stade Etihad qui le maintiendra au club jusqu’en 2025.