Kevin De Bruyne: le milieu de terrain de Man City manquera jusqu’à quatre mois et pourrait nécessiter une opération aux ischio-jambiers | Nouvelles du football

Pep Guardiola a confirmé que Kevin De Bruyne faisait face à « quelques mois » avec une blessure aux ischio-jambiers, Manchester City devant maintenant décider s’il subira une intervention chirurgicale.

Le milieu de terrain de 32 ans a été expulsé lors de la première moitié du triomphe final de la Ligue des champions de juin contre l’Inter Milan et n’a pas joué une seule minute de pré-saison.

De Bruyne est revenu en tant que remplaçant en seconde période lors de la défaite en fusillade du Community Shield contre Arsenal et a été capitaine de l’équipe contre Burnley lors du match d’ouverture de la Premier League vendredi.

Mais le meneur de jeu belge n’a duré que 23 minutes à Turf Moor, où apparemment à partir de rien, il a signalé au banc qu’il avait ressenti quelque chose.

Guardiola a confirmé le problème lié au même ischio-jambier et le verrait manquer « quelques semaines », mais c’est pire que prévu et une décision doit être prise sur la chirurgie.

« C’est une blessure grave », a déclaré le patron de City lors de sa conférence de presse avant le match de Super Coupe de l’UEFA de mercredi contre Séville.

« Nous devons décider de la chirurgie ou non de la chirurgie, mais dans quelques mois. »

La décision sur l’opération sera prise dans les prochains jours et pourrait le voir manquer « trois ou quatre mois », a ajouté Guardiola.

Image:

Kevin De Bruyne est prêt pour une longue période d’absence





Lorsque Guardiola a été pressé sur les raisons pour lesquelles De Bruyne a aggravé ses problèmes aux ischio-jambiers, il a semblé déplorer le calendrier de pré-saison raccourci après la campagne triplée de son équipe.

« Donnez-moi 25 jours de préparation et vous ne serez pas blessé. Bien sûr, nous pourrions dire » ne jouez pas « . J’ai parlé aux médecins et aux kinés avec lui, et il a dit qu’il se sentait bien. Mais malheureusement, il arrivé. »

Image:

De Bruyne n’a duré que 23 minutes contre Burnley





Il a raté la majeure partie de la pré-saison de City, mais a quitté le banc lors de la défaite de Community Shield contre Arsenal le 6 août, fournissant la passe décisive pour le but de Cole Palmer.

« Peut être [we shouldn’t have taken a chance to start him] », a déclaré Guardiola Sports du ciel après la victoire à Burnley.

« Mais ce qui se passe en 15 minutes peut être une blessure en 60, 65, 70 quand la fatigue vient dans les jambes, mais on a une blessure en 15 minutes. »

Lorsqu’on lui a demandé si City pouvait fournir une couverture à De Bruyne en cherchant des renforts, Guardiola a ajouté : « Nous verrons.

« Après ce qui s’est passé, nous n’avons pas parlé à [director of football] Txiki (Begiristain) mais on verra les chances et les possibilités. »

Une chance pour Foden d’intervenir ?

Image:

De Bruyne est découragé alors qu’il prend sa place sur le banc





Le milieu de terrain de la ville, Rodri, a révélé que De Bruyne restait positif malgré le revers évident et estime que Phil Foden est capable de combler le vide créatif dans un rôle plus central.

« Avec Phil (Foden), il ne s’agit pas de la blessure de Kevin, c’est un joueur qui peut jouer partout alors voyons voir. Je pense que c’est notre meilleur joueur entre les lignes et je l’aime bien là-bas. Mais il est aussi très décisif à l’extérieur.

« Il a le talent pour jouer dans ce rôle central, alors voyons où le manager décide de le jouer.

« Honnêtement, je ne savais pas que c’était autant », a ajouté Rodri lorsque la durée de l’absence de De Bruyne lui a été posée. « C’est l’un des joueurs les plus importants du club. Bien sûr, il va beaucoup nous manquer et personne ne veut de blessures.

« Je l’ai vu l’autre jour et il était plein de positivité. Il doit récupérer et il va nous manquer mais en même temps, nous avons un effectif très complet pour jouer sans lui le temps de son absence. Quand s’il revient, nous serons clairement extrêmement heureux de l’accueillir car c’est un joueur très important depuis de nombreuses années. »

Poussée de Manchester City pour Paqueta

Manchester City fait toujours pression pour signer le milieu de terrain de West Ham United, Lucas Paqueta.

West Ham ne veut pas vendre le joueur, mais est conscient du désir de Paqueta de déménager au stade Etihad.

L’international brésilien a maintenu son professionnalisme et a joué contre Bournemouth samedi.

On pense que West Ham valorise Paqueta dans la région de 85 millions de livres sterling – et souhaiterait idéalement un degré de certitude sur un remplaçant s’ils lui permettaient de quitter le stade de Londres.

La première proposition verbale de City serait bien en deçà de l’évaluation de West Ham.

Les six prochains matchs de Manchester City

16 août : Séville (n) – Super Coupe de l’UEFA

19 août : Newcastle (h) – Premier League

27 août : Sheffield United (e) – Premier League

2 septembre : Fulham (d) – Premier League

16 septembre : West Ham (e) – Premier League

23 septembre : Nottingham Forest (h) – Premier League