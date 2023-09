Kevin De Bruyne, le footballeur le mieux payé de la Premier League ; Vérifiez les autres noms sur la liste des 10 meilleurs

La liste des joueurs les mieux payés de la Premier League est dévoilée. Manchester City, qui a réalisé un triplé historique la saison dernière, domine la liste puisque ses joueurs revendiquent quatre places. Le milieu de terrain de City, Kevin de Bruyne, est en tête du classement. Le salaire hebdomadaire de la star belge serait d’environ 400 000 £. De Bruyne a déjà établi sa stature comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la Premier League.

La liste a été rassemblée par Spotrac, un site Web et un outil qui assure le suivi des contrats des joueurs.

Depuis qu’il a rejoint Manchester City en provenance de Wolfsburg en 2015, De Bruyne a disputé 358 matchs avec l’équipe anglaise, marquant 96 buts et fournissant 153 passes décisives toutes compétitions confondues.

Le coéquipier de De Bruyne, Erling Haaland, le suit sur la liste des footballeurs les mieux rémunérés de Premier League. Haaland a transféré sa base à Manchester l’été dernier après s’être séparé du Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien a terminé sa première saison avec City avec un total de 52 buts toutes compétitions confondues. Il a également battu le record de Sergio Agüero du plus grand nombre de buts en Premier League en une seule saison. Le salaire actuel de Haaland est estimé à 375 000 £ par semaine.

L’attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, est le troisième footballeur le mieux payé de cette saison de Premier League, aux côtés de Casemiro de Manchester United. Le duo est payé environ 350 000 £ par semaine par leurs clubs respectifs.

Salah est arrivé à Anfield en 2017 et n’a pas mis beaucoup de temps pour devenir un titulaire régulier pour les Reds. Il a également joué un rôle clé dans le célèbre triomphe de Liverpool en Ligue des champions en 2019. La saison suivante, Salah les a également inspirés à devenir champions de Premier League. Salah a attiré cet été une offre alléchante de la part d’Al-Ittihad, équipe saoudienne de la Pro League. L’Égyptien a décidé de rester en Angleterre au moins pour une saison supplémentaire.

Pendant ce temps, Casemiro a rejoint Manchester United l’été dernier après avoir mis fin à son mandat de sept ans avec le Real Madrid. Le coéquipier du Brésilien à United, Rafael Varane, complète le top cinq. Le défenseur français gagnerait 340 000 £ par semaine depuis son arrivée à Old Trafford en août 2021.

Les autres footballeurs qui obtiennent une place dans le classement des mieux rémunérés de la Premier League incluent l’ailier de Chelsea Raheem Sterling, Marcus Rashford de United, le duo de City – Jack Grealish et Bernardo Silva, et Kai Havertz d’Arsenal. Sterling a rejoint Chelsea en provenance du club anglais de Manchester City la saison dernière et perçoit un salaire hebdomadaire de 325 000 £. Rashford, Grealish et Silver gagnent chacun 300 000 £ par semaine, tandis que Havertz touche un salaire hebdomadaire de 280 000 £.