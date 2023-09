Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski REJETENT les transferts en Arabie Saoudite : rapport

Les clubs de la Pro League saoudienne auraient tenté à plusieurs reprises de recruter Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski cet été.

La dernière fenêtre de transfert a vu un afflux sans précédent de meilleurs talents vers le royaume du Golfe – avec Neymar, Karim Benzema et Sadio Mane parmi les arrivées marquantes.

Et on commence à avoir l’impression qu’il n’y a pas de star qui n’était pas approché par une société saoudienne ces derniers mois.

Robert Lewandowski (Crédit image : Getty Images)

Expert en transfert Fabrizio Romano rapporte que De Bruyne et Lewandowski ont tous deux refusé les offres de l’Arabie saoudite en faveur de rester respectivement à Manchester City et à Barcelone.

Romano ajoute que David Alaba était également une cible pour la Saudi Pro League mais que le capitaine autrichien a toujours eu pour objectif de rester au Real Madrid.

Malgré la pléthore de joueurs de haut niveau acceptant des contrats lucratifs au Moyen-Orient, plusieurs se sont prononcés contre l’exode des grands championnats européens.

Parmi eux, Rodri, le coéquipier de De Bruyne à Man City, a appelé à des mesures pour protéger les clubs européens contre la perte de jeunes talents – comme le prodige espagnol de 21 ans Gabri Veiga – au profit de la Pro League saoudienne.

Kévin De Bruyne (Crédit image : Getty Images)

Les chiffres de la FIFA publiés plus tôt cette semaine ont montré que seuls les clubs anglais ont dépensé plus que les équipes de la Pro League saoudienne en recrutements étrangers cet été.

Neymar a été l’arrivée la plus chère en Arabie Saoudite au cours de la fenêtre de transfert qui vient de se terminer, rejoignant Al Hilal en provenance du PSG pour 77 millions de livres sterling, suivis par Otavio et Malcolm – qui ont effectué des transferts de 51,5 millions de livres sterling de Porto à Al Nassr et du Zenit Saint-Pétersbourg à Al Hilal. respectivement.

