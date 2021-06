Kevin De Bruyne est un maître en numérisation : Geir Jordet sur la science derrière l’importance de la vision et de la perception dans le football | Actualités footballistiques

Kevin De Bruyne a marqué le but de la victoire pour la Belgique contre le Danemark, mais c’est la passe décisive pour l’égalisation qui a reçu le plus d’attention. Sa première touche a laissé deux défenseurs sur le pont. Son deuxième a trouvé Thorgan Hazard pour le tap-in. C’était une passe que peu de gens avaient repérée.

En Norvège, les commentateurs de la télévision ont commencé à se demander comment De Bruyne avait pu remarquer son collègue alors qu’il semblait se concentrer sur le ballon. Bientôt, ils spéculaient que le milieu de terrain devait avoir des yeux derrière la tête.

Geir Jordet, écoutant le commentaire chez lui, ne pouvait que sourire. Il connaissait le secret. De Bruyne maîtrise l’art du balayage, ce petit mouvement de tête où un joueur détourne temporairement le regard du ballon, recueillant des informations en vue de le recevoir.

« J’aime tellement cet exemple », dit Jordet Sports aériens. « C’était une passe fantastique à la fin, mais ils disaient qu’il avait choisi la passe sans regarder. Je savais qu’ils avaient tort même quand je la regardais en direct parce que je l’avais vu scanner dans la préparation du but. »

Jordet n’est pas seulement un expert en la matière, il a été le premier à vraiment l’étudier. Professeur à l’École norvégienne des sciences du sport, il a fait sa thèse et son doctorat sur le rôle de la vision, de la perception et de l’anticipation dans les performances de haut niveau. Pour lui, c’est un voyage de 23 ans.

« J’ai commencé à étudier cela en 1998. Tout ce travail a été accumulé, nous avons fait tellement de travail dessus, mais le monde ne le savait pas vraiment jusqu’à ce que nous commencions à publier nos recherches dans des revues scientifiques il y a trois ou quatre ans. Récemment. , il est devenu plus populaire. »

Il y a une dizaine d’années maintenant, Jordet et son équipe d’étudiants en Hollande ont mis la main sur le Caméra de joueur de sport Sky métrage. Ils ont suivi des situations impliquant 118 joueurs de Premier League et comparé la fréquence de leur balayage aux joueurs amateurs néerlandais.

« C’était l’une des premières grandes études que nous ayons faites et nous avons découvert que le scan fait la différence entre les joueurs », explique Jordet. « Nous avons constaté que les joueurs de Premier League étaient nettement meilleurs dans ce domaine que les joueurs amateurs néerlandais, comme vous pouvez vous y attendre.

« Mais nous avons également constaté que les meilleurs joueurs de Premier League étaient meilleurs que les autres joueurs de Premier League. Dans cet échantillon, les numéros un et deux étaient Frank Lampard et Steven Gerrard. Ils étaient les deux meilleurs scanners. Cela vous dit quelque chose. «

Lampard est un exemple intéressant car lorsque les conclusions de l’étude de Jordet lui ont été présentées, il a prétendu ne pas savoir qu’il le faisait même. Ce n’est qu’une fois pressé qu’il s’est rappelé que son père lui répétait un mot en tant que jeune joueur. Des photos. Des photos. Des photos.

« Ce que j’ai souvent constaté, c’est que beaucoup de joueurs qui sont considérés comme très bons dans ce domaine partagent la même histoire. avoir un avantage sur les autres.

« Je me souviens d’une interview avec Glenn Hoddle et d’une découverte qu’il a eue en tant que jeune joueur en regardant Jimmy Greaves. Il ne regardait pas le ballon, dirait Hoddle, il continuait de regarder par-dessus son épaule. Il s’est rendu compte que c’était important. Cela est une histoire très typique.

« De toute évidence, c’était quelque chose auquel Lampard a été exposé à un jeune âge, mais ensuite c’est devenu une habitude. Comme toutes les compétences, cela devient automatique après un certain temps et vous le faites. C’est le cas avec beaucoup de ces joueurs. Certains d’entre eux faire cela et ils n’y pensent pas.

« Le scan ne nous dit pas tout parce que c’est évidemment si complexe, mais cela nous donne un petit aperçu du processus de prise de conscience de la vision de ces joueurs. C’est un aperçu de la mesure dans laquelle ces joueurs sont conscients de leur environnement . »

Image:

Phil Foden a une capacité de balayage impressionnante pour un joueur de son âge



Jordet voit ce trait chez certains des meilleurs jeunes joueurs du monde. Résoudre cela rapidement pourrait les séparer du reste. « Regardez Jude Bellingham. Regardez Phil Foden, qui est excellent dans ce domaine. Kylian Mbappe a des compétences fantastiques en numérisation. Erling Haaland est excellent dans ce domaine.

« Mbappe et Haaland sont exceptionnellement impressionnants parce que vous ne voyez généralement pas autant d’attaquants que ces deux-là. Les études que j’ai faites en Premier League – ce sont donc les meilleurs attaquants – montrent qu’ils sont encore un peu derrière ces deux gars . »

Il y a plus à cela que la simple fréquence des scans, mais le moment précis de ceux-ci est également important. Un joueur se démarque toujours pour Jordet, enseignant même au professeur lui-même une ou deux choses sur les nuances et les détails impliqués dans la science de la numérisation.

« Le premier joueur qui m’a vraiment montré comment faire était Cristiano Ronaldo. Je le regardais vivre un match de Ligue des champions à Copenhague il y a quelques années et cela m’a tellement frappé que son timing était comme une horloge, comme un métronome qui continue le rythme.

« Son coéquipier touchait le ballon et immédiatement il détournait le regard. Ensuite, il regardait en arrière au prochain coup. Vous le touchez et il détourne le regard. Touchez, détournez le regard. Il a été le premier qui m’a fait réaliser à quel point c’est complexe . C’est très difficile d’entraîner ça.

Image:

Le moment du scan de Cristiano Ronaldo est ce qui ressort



C’est le nœud du problème pour ceux qui espèrent puiser dans les connaissances de Jordet. Il est impliqué dans des ateliers de formation des entraîneurs, fortement impliqué dans le développement du football norvégien et a des conversations avec des entraîneurs du monde entier. Mais enseigner cela est délicat.

« Si vous commencez cela à un jeune âge, vous aurez certainement un avantage. J’ai fait des études de formation où nous voyons que même avec des adultes de haut niveau, il est assez facile d’obtenir rapidement un assez bon impact. Mais vous devez travailler plus dessus pour qu’il profite à vos performances.

« Ce que je veux dire par là, c’est qu’il est assez facile d’amener les joueurs à doubler leur fréquence de balayage. Mais cela prend plus de temps pour réellement assimiler cette information, pas seulement regarder mais percevoir ce qui se passe, et finalement l’utiliser pour guider votre Actions. »

Dans cet esprit, il a contribué au développement d’un outil de réalité virtuelle, Be Your Best. « C’est quelque chose que vous pouvez contrôler plus facilement dans un environnement de réalité virtuelle. Avec cet outil, vous obtenez des commentaires sur cet aspect particulier de la numérisation, comme la fréquence ou la synchronisation. »

Cela pourrait transformer l’entraînement, mais cette appréciation relativement récente de l’importance du balayage pourrait également être le catalyseur de changements spectaculaires dans la façon dont les défenseurs sont repérés dans les années à venir. Cela a longtemps été un problème pour le personnel de recrutement.

Après des années à se concentrer sur l’équipe en possession, Jordet s’attend à ce que l’attention se porte sur le balayage – ou son absence – par les joueurs de l’équipe qui est hors de possession. Les résultats pourraient expliquer pourquoi les meilleurs défenseurs du monde sont meilleurs que les autres.

« Je soupçonne qu’il y a beaucoup, beaucoup plus d’erreurs qui sont commises au plus haut niveau du jeu en raison d’un balayage insuffisant dans la phase défensive du jeu que nous ne le pensons. Lorsque l’autre équipe a le ballon, les joueurs commettent tous des erreurs. le temps.

« Emil Forsberg a marqué un but contre la Pologne qui était un cas classique de la défense qui ne scanne pas, ne collecte pas d’informations sur sa position tout au long de toute l’attaque menant au but. C’est quelque chose que vous voyez beaucoup. C’est la prochaine frontière. «

En attendant, les défenseurs devront continuer à faire face à De Bruyne et à ces joueurs qui semblent toujours avoir une longueur d’avance sans même regarder.

Image:

De Bruyne fournit sa superbe passe décisive pour la Belgique contre le Danemark



Quant à Jordet, il profite de l’Euro même en l’absence de la Norvège. Mais est-il jamais capable de regarder la télévision et de laisser ses yeux suivre le ballon ?

« Je ne cherche jamais à scanner. Cela en fait toujours partie. Mais il y a de la recherche et il y a de la recherche. Si je regarde juste un match de football et que je suis investi dans le résultat, investi dans l’équipe, je le ferai faites ce que tout le monde fait et observez le ballon et le déroulement général du jeu.

« Mais pour voir ces choses, vous devez regarder le joueur bien avant qu’il ne reçoive le ballon. Si vous ne le faites pas, vous allez manquer des choses. »

Il était heureux d’avoir repéré le balayage rapide de De Bruyne contre le Danemark en temps réel. Ce n’est que lorsqu’il a regardé les images au ralenti le lendemain matin qu’il a compris la vérité.

« Où j’avais tort, c’est que je pensais qu’il avait scanné une fois », ajoute Jordet.

« Quand j’ai repensé à toute l’attaque, en ne regardant que lui, j’ai découvert qu’il avait scanné cinq fois. Il y avait quatre scans supplémentaires que j’avais manqués en le regardant en direct parce que je le regardais en tant que personne ordinaire. C’est pourquoi les gens le manquent. »