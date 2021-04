Manchester City milieu de terrain Kevin De Bruyne est apte pour la finale de la Coupe de la Ligue dimanche contre Tottenham et le choc de la Ligue des champions la semaine prochaine avec le Paris Saint-Germain, Pep Guardiola révélé vendredi. De Bruyne était un doute pour deux des plus grands matchs de la saison de City après que la star belge se soit blessée à la cheville et au pied lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup le week-end dernier contre Chelsea. Le joueur de 29 ans a boité à la 48e minute à Wembley et a raté la victoire 2-1 de City à Aston Villa en Premier League mercredi. Cela a fait craindre qu’il ne soit pas disponible pour la finale de la Coupe de la Ligue ou le voyage de mercredi à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des champions.

Mais le patron de la ville, Guardiola, lors d’une conférence de presse d’avant-match, a déclaré que l’attaquant de De Bruyne et de l’Argentine Sergio Aguero serait disponible après l’entraînement vendredi.

Aguero, qui quittera City à la fin de la saison, a été aux prises avec un problème musculaire après une campagne en proie à des blessures.

«Ils sont tous les deux (prêts), ils se sont entraînés aujourd’hui. Demain, nous allons décider », a déclaré Guardiola.

City a besoin de huit points sur ses cinq matchs restants pour remporter un troisième titre de Premier League en quatre saisons.

Ils tentent de remporter la Ligue des champions pour la première fois, tandis que Guardiola n’a pas remporté le trophée depuis 2011 avec Barcelone.

