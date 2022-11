Kevin de Bruyne dit que la Belgique est trop vieille pour gagner la Coupe du monde

Le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne a affirmé que l’équipe nationale n’avait “aucune chance de remporter la Coupe du monde” et était “trop ​​​​vieille” pour la compétition.

La star de Manchester City a poursuivi en disant que son pays avait “perdu des joueurs clés” de la “Golden Generation” qui avait terminé troisième en Russie il y a quatre ans.

La Belgique est en tête du classement du groupe F en battant le Canada 1-0 et affrontera ensuite le Maroc et la Croatie dans leur quête pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Moyenne d’âge belge

L’âge moyen de l’équipe belge est le sixième plus âgé, la moitié des onze de départ contre le Canada ayant plus de 30 ans.

La star de Manchester City estime que la chance de son pays de remporter le trophée tant convoité de la Coupe du monde les a déjà dépassés.

Le joueur de 31 ans a déclaré: «Aucune chance, nous sommes trop vieux» lorsqu’il est interrogé sur les chances de son pays au Qatar dans une interview au Guardian. De Bruyne a poursuivi: «Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders.”.

Malgré leur victoire contre le Canada, les Red Devils étaient loin d’être à leur meilleur. L’équipe européenne n’a pas réussi à faire une performance dominante contre l’équipe nord-américaine et se considérerait chanceuse d’avoir obtenu les trois points.

Alphonso Davies a raté un penalty alors que le Canada était clairement le meilleur des deux et aurait pu facilement marquer et même gagner s’il n’avait pas été coupable d’avoir manqué des occasions en or.

De Bruyne a joué contre le Canada

De Bruyne a ensuite été nommé l’homme du match, mais l’étoile aux orteils scintillants du pied droit n’était pas d’accord avec le verdict mentionnant que c’était sa réputation qui lui avait valu le prix.

Les Belges devraient faire une course profonde dans le tournoi et il reste à voir si les coéquipiers de De Bruyne peuvent prouver que ses déclarations sont fausses dans la Gulf Nation.

Le Belge a la figure centrale de l’équipe de Pep Guardiola à Manchester City, qui a remporté les titres de Premier League à quatre reprises au cours des cinq dernières années. Bien qu’Arsenal soit en tête du classement cette saison, City est toujours le favori pour remporter le titre en mai.

Crédit photo : IMAGO / Belga