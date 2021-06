Kevin De Bruyne de Manchester City et Fran Kirby de Chelsea remportent le prix du joueur de l’année des joueurs PFA

Le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne a imité première ligue les légendes Cristiano Ronaldo et Thierry Henry en devenant seulement le troisième joueur à remporter les prix consécutifs de Joueuse de l’année PFA, tandis que Fran Kirby de Chelsea a reçu son deuxième prix de Joueuse féminine de l’année PFA.

De Bruyne, qui se bat pour être en forme pour le premier match de l’Euro 2020 de la Belgique contre la Russie samedi après s’être fracturé le nez et l’orbite lors de la défaite finale de City en Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai, a complété un doublé pour les champions de Premier League après l’annonce du défenseur Ruben Dias en tant que footballeur de l’année de la Footballer Writers’ Association le mois dernier.

Kirby termine une année stellaire au cours de laquelle elle s’est associée à Sam Kerr pour devenir la Super Ligue Féminineles partenariats de grève les plus efficaces de. Elle a mené l’équipe au titre de champion, à une coupe continentale et à une médaille de finaliste en Ligue des champions. Elle avait précédemment remporté le prix PFA en 2018.

Après avoir également remporté le prix PFA la saison dernière, De Bruyne rejoint désormais Ronaldo (2007 et 2008 avec Manchester United) et l’ancien attaquant d’Arsenal Henry (2003 et 2004) en tant que vainqueur consécutif.

« Le fait que les joueurs m’aient choisi pour ce prix signifie que j’ai très bien fait », a déclaré De Bruyne. « Vous voulez gagner tous les trophées avec l’équipe, et c’est probablement le plus important en tant que trophée individuel de la ligue.

« Être voté par vos concurrents, par les joueurs avec lesquels vous participez à chaque match – vous choisir, cela en dit long. Ce sont, à mon avis, les personnes qui en savent le plus sur le jeu.

« Quand vous avez ces choses, vous pouvez les montrer à vos enfants et leur dire : ‘Regarde ! C’est ce que papa a fait quand il était plus jeune.' »

Kevin De Bruyne rejoint Cristiano Ronaldo et Thierry Henry dans les livres d’histoire. PFA

Kirby a déclaré: « D’abord et avant tout, mes coéquipiers sont incroyables, et je n’aurais jamais remporté aucun des prix ou trophées que j’ai sans eux, mais gagner c’est vraiment spécial. Je pense que ce que nous avons accompli a été incroyable, donc je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe.

« J’espère que je pourrai revenir dans le même genre de poste que celui que j’ai occupé l’année dernière parce que je joue comme si j’aime à nouveau le jeu et que je l’apprécie et c’est à ce moment-là que vous tirez le meilleur de moi. «

Ilkay Gundogan, Phil Foden et Dias de City ont également été présélectionnés pour le prix, aux côtés de Harry Kane de Tottenham et du milieu de terrain de United Bruno Fernandes.

Fran Kirby remporte son deuxième prix PFA. PFA

Le coéquipier de De Bruyne City, Foden, 21 ans, a été élu joueur de l’année des jeunes joueurs de la PFA pour sceller un balayage des récompenses masculines pour les champions.

« Je suis vraiment honoré », a déclaré Foden. « Il y a eu de grands joueurs dans le passé qui l’ont gagné, et je me sens vraiment chanceux car il y a eu tellement de grands jeunes talents cette année. »

La coéquipière Lauren Hemp a également remporté son troisième jeune joueur de l’année à seulement 20 ans, après l’avoir déjà remportée en 2018 et 2020.