Kevin De Bruyne au Double mais Erling Haaland a attendu en tant que City Down America

La double frappe de Kevin De Bruyne a suffi à aider Manchester City à vaincre le Club America 2-1 à Houston mercredi alors que Pep Guardiola a fait attendre Erling Haaland pour ses débuts.

Le doublé superbement pris de l’international belge a réglé un affrontement fougueux au NRG Stadium, mais le nouvel attaquant de 61 millions de dollars de City ne pouvait que regarder depuis le banc alors que les champions de Premier League entamaient leur tournée américaine de deux matchs avec une victoire.

C’était le premier match de pré-saison de Guardiola alors que le Club America en était à trois matchs de sa campagne de Liga MX et cela a montré que l’équipe mexicaine était organisée et animée dès le début.

A lire aussi : Charlotte FC vs Chelsea Live Streaming: Quand et où regarder Charlotte FC vs Chelsea couverture en direct amicale de pré-saison sur Télévision en direct en ligne

Haaland attendait peut-être dans les coulisses, mais le nouvel attaquant Julian Alvarez, l’international argentin signé de River Plate, faisait son premier départ pour City.

Il a été remplacé après 70 minutes plutôt inefficaces d’un match qui menaçait de bouillir au milieu de la première mi-temps lorsque les deux groupes de joueurs ont dû être séparés après que Jack Grealish se soit impliqué dans un match de poussée avec le gardien Guillermo Ochoa.

Le mauvais sentiment manifesté envers le milieu de terrain de City s’est prolongé en seconde période, les fans américains se moquant de chacun de ses contacts.

Les deux joueurs ont été libérés avec un avertissement et à la 30e minute, Ochoa a été laissé impuissant alors que De Bruyne a ramené à la maison un effort imparable juste à l’extérieur de la surface.

A lire aussi : Bayern Munich Thrash DC United 6-2 en amical de pré-saison

L’international mexicain a été remplacé peu de temps après et son remplaçant a été presque battu par un effort féroce de Joao Cancelo, mais alors que le temps approchait de la mi-temps, City a été défait par un long ballon en avant et Henry Martin a relevé le défi d’Ake avant de rentrer chez lui.

L’irrépressible De Bruyne a cependant redonné l’avantage lorsqu’il a été nourri par Riyad Mahrez et a terminé cliniquement pour son deuxième de la soirée juste avant la mi-temps.

La nouvelle signature Kalvin Phillips, le milieu de terrain international anglais signé pour 54 millions de dollars de Leeds, est devenu défenseur central après l’intervalle alors que Haaland regardait le match de samedi contre le Bayern Munich au Lambeau Field de Green Bay, la prochaine chance d’obtenir ses premières minutes sous Guardiola après son déménagement cet été du Borussia Dortmund.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.