Kevin De Bruyne affirme que l’obsession des buts peut conduire Erling Haaland à 800 clubs

Kevin De Bruyne pense qu’Erling Haaland est tellement obsédé par le but que l’attaquant de Manchester City peut inscrire 800 buts dans sa carrière.

Le premier but du Norvégien lors de la victoire 3-2 de la Coupe Carabao contre Liverpool jeudi était son 24e but en 19 apparitions dans toutes les compétitions cette saison. Son total de carrière approche les 200.

De Bruyne a déclaré: “Erling est tellement obsédé par les buts. Il a déjà environ 200 buts, donc il peut probablement aller à 600, 700 ou 800 s’il reste en forme et fait ce qu’il fait. Erling est un attaquant de haut niveau. Je ne vois pas Erling comme différent de beaucoup de gens. C’est un footballeur normal comme tout le monde et il ne se prend pas trop au sérieux.

“Quand vous parlez de footballeurs professionnels ou d’athlètes professionnels, tout le monde a ce petit avantage. Je ne pense pas qu’on puisse devenir joueur professionnel si on n’a pas ce petit quelque chose pour devenir la meilleure version possible.

Adolescent au RB Salzburg, Erling Haaland a marqué à un rythme juste plus rapide qu’un but par match. Photographie : Joe Klamar/AFP/Getty Images

“C’est encore un jeune garçon qui profite de sa vie et il prend son football très au sérieux. Il aime marquer des buts, donc je pense que c’est la chose la plus unique qu’il ait.

De Bruyne est très admiré par Pep Guardiola, le manager le décrivant comme l’un des plus grands joueurs de City après la victoire de Liverpool. Le Belge a exprimé un sentiment similaire, déclarant que son manager est un génie.

“Je suis avec lui depuis si longtemps, donc je peux comprendre quand il change les choses [in a game]”, a déclaré le milieu de terrain. “C’est juste sa façon de voir le football, sa philosophie du football, qui est d’avoir le ballon le plus possible et de bien jouer avec. Il veut y parvenir autant que possible dans le jeu. Il sera un génie d’une certaine manière, car sinon il n’aurait pas autant changé le football qu’il l’a fait. La façon dont il joue au football, beaucoup de gens le font maintenant à cause de lui et de la manière de Barcelone, [Johan] Cruyff etc. C’est comme une chaîne.

“Il l’a fait évoluer d’une manière qui est importante dans le football et de nombreuses équipes font maintenant pression de l’avant, jouent de l’arrière, jouent du bon football. Il l’a changé dans beaucoup de sens.

De Bruyne a également décrit Phil Foden comme ayant un potentiel élevé. “Il est probablement l’un des plus grands talents avec qui j’ai joué et son plafond peut être si élevé. Il a déjà remporté quatre Premier League et il a 22 ans », a déclaré De Bruyne.

“Il est très intelligent en tant que joueur. Là où il y a beaucoup de tactiques, vous avez toujours ce gars qui a ce peu de magie et c’est l’un de ces gars qui a cette magie donc il peut faire beaucoup de choses différentes. [He can achieve] tout ce qu’il veut.