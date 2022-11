Kevin De Bruyne a raison, le Canada a de bonnes vibrations, Rodri interrogé à l’arrière central et plus encore : cinq points à retenir de la huitième journée de la Coupe du monde 2022

Les groupes ont pris forme lors de la Coupe du monde 2022, et nous avons tous une bien meilleure idée des équipes les plus susceptibles de passer aux huitièmes de finale, la huitième journée du tournoi offrant de nombreuses actions plus excitantes.

Après avoir battu l’Allemagne mercredi, le Japon est tombé face au Costa Rica avec une performance lamentable complétée par une erreur de gardien de but. La Belgique a été la prochaine grande nation à subir une défaite choc lors de la Coupe du monde, l’équipe classée numéro deux au monde perdant 2-0 contre le Maroc alors qu’elle était totalement surclassée.

La Croatie a battu le Canada dans un match divertissant rempli de nombreuses intrigues secondaires, tandis qu’un vainqueur n’a pas pu être décidé entre l’Allemagne et la France, préparant un match final nerveux pour les Allemands.

Alors, sans plus tarder, voici ce que nous avons appris de la huitième journée de la Coupe du monde 2022 :

Kevin De Bruyne a raison – La Belgique est trop vieille

(Crédit image : Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Lors d’un entretien avec Le gardien hier, Kevin De Bruyne – l’un des meilleurs joueurs du monde et membre de la génération dorée belge – a affirmé que son pays n’avait aucune chance de remporter la Coupe du monde le mois prochain, et sa performance aujourd’hui contre le Maroc a certainement souligné cette idée.

“Aucune chance, nous sommes trop vieux”, a répondu De Bruyne lorsqu’on lui a demandé si la Belgique pouvait gagner le tournoi.

Lent et léthargique, l’âge semble certainement avoir rattrapé une partie de l’équipe belge. Avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense centrale, Axel Witsel au milieu de terrain et Eden Hazard et Kevin De Bruyne plus en avant, l’équipe belge réclame un peu de fraîcheur, semble-t-il.

Le Maroc a été le premier à chaque balle, plus organisé en défense et attaqué avec intensité. La Belgique, quant à elle, a joué le match au pas, aucun joueur n’offrant de sprints derrière ou désirant récupérer le ballon.

Roberto Martinez doit certainement trouver une solution, et avec des joueurs tels que Leandro Trossard, Charles De Ketelaere et Jeremy Doku sur le banc, il semble que la réponse le regarde en face.

Le Canada marque son tout premier but en Coupe du monde mais est éliminé

(Crédit image : Getty Images)

Un moment mémorable pour l’équipe nationale masculine de football du Canada a vu Alphonso Davies marquer le tout premier but de l’équipe en Coupe du monde contre la Croatie, et cela n’a pris que 67 secondes du match.

Cependant, le moment a été doux-amer pour le Canada, leur défaite 4-1 confirmant leur élimination du tournoi. Une courte défaite 1-0 contre la Belgique lors de leur match d’ouverture, et le résultat contre la Croatie, les laisse en bas du groupe F sans un point.

Le fait qu’ils se dirigent vers leur dernier match du tournoi 2022 sans rien à perdre est un bonus pour les neutres, cependant – c’est une équipe passionnante qui est amusante à regarder et avec laquelle s’engager.

En effet, leur manager de Geordie, John Herdman, est divertissant, voire parfois un peu controversé, alors que leur équipe contient des joueurs tels que Davies, Jonathan David et Tajon Buchanan. Alors que le Canada est prêt à co-organiser la Coupe du monde 2026, nous, à QuatreQuatreDeux sont certainement excités à l’idée de regarder le Canada au cours des quatre prochaines années – espérons qu’ils continueront à être excités pendant cette période également.

Affronter une équipe marocaine pleine de confiance sera un test difficile lors de leur dernier match, ils devront donc être au top de leur forme pour marquer leur tout premier point au tournoi.

Les chocs s’enchaînent

(Crédit image : Buda Mendes/Getty Images)

La huitième journée de la Coupe du monde a produit deux résultats choquants, pas tout à fait au même niveau que l’Arabie saoudite battant l’Argentine ou le Japon laissant tomber l’Allemagne, mais tout de même des chocs.

Le Japon, fraîchement sorti vainqueur de l’Allemagne 2-1 lors de son premier match de groupe, a entamé son match contre le Costa Rica – perdant 7-0 face à l’Espagne – avec un bond en avant. Obtenir six points aurait été plus que ce dont ils auraient pu rêver avant le début du tournoi, et une victoire contre le Costa Rica semblait probable compte tenu de la façon dont la première journée s’est déroulée pour les deux équipes.

Cependant, le Japon a perdu 1-0, grâce à une erreur de gardien de but, ce qui signifie qu’un résultat contre l’Espagne lors du dernier match est désormais essentiel.

Ailleurs, la Belgique a été battue par le Maroc – et ils ne peuvent pas se plaindre du résultat 2-0. Comme indiqué précédemment, l’équipe européenne était léthargique face à une équipe beaucoup plus organisée et motivée – une victoire 2-0 n’est rien de moins que ce que le Maroc mérite, et laisse la Belgique dans l’embarras pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Allemagne a décollé et pourrait encore être en lice

(Crédit image : Getty Images)

L’Allemagne était en difficulté après sa défaite choc 2-1 contre le Japon plus tôt dans la semaine, les quadruples champions envisageant une éventuelle sortie de la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

Mais la défaite surprise du Japon contre le Costa Rica plus tôt dimanche a atténué une partie de cette pression car cela signifiait qu’ils pouvaient perdre contre l’Espagne et avoir encore de bonnes chances de se qualifier pour les 16 derniers.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur allemand Hansi Flick a décrit la rencontre avec La Roja comme une “première finale” pour son équipe et ils ont bien joué dans la soirée.

Antonio Rudiger a vu un effort exclu pour un hors-jeu marginal – quoique clair – en première mi-temps et même si Alvaro Morata a donné l’avantage à l’Espagne avec un peu plus d’une heure de retard, l’Allemagne a continué à se battre et a mérité sa récompense avec un niveleur tardif marqué par Niclas Fullkrug. .

Avec une meilleure prise de décision, ils auraient même pu arracher la victoire à la fin et ils ont montré qu’ils avaient la qualité pour égaler l’une des meilleures équipes des compétitions.

Tardivement, l’Allemagne a décollé à Qatar 2022 – et elle pourrait encore être en lice pour le trophée le mois prochain.

L’Espagne pourrait ne pas utiliser Rodri en défense centrale contre une meilleure opposition

(Crédit image : Getty Images)

L’Espagne est peut-être l’incarnation d’une équipe qui adopte un style de football et ne s’écarte jamais de cette philosophie, quels que soient les résultats ou les performances ponctuelles. Cette approche unique et confiante du jeu a évidemment été très utile à la nation au cours de ce siècle, avec deux championnats d’Europe et une victoire en Coupe du monde après des critiques pour leur insistance à passer le ballon au sol à tout moment.

Cependant, Luis Enrique doit veiller à ne pas étendre cette croyance absolue dans le système à sa sélection d’équipe, en particulier en ce qui concerne Rodri au poste de défenseur central. Le milieu de terrain de Manchester City est l’un des meilleurs au monde à son poste – c’est juste dommage que Sergio Busquets le garde à l’écart du rôle d’ancrage pour le moment – ce qui permet de comprendre pourquoi il est utilisé comme défenseur central.

Cependant, il avait l’air suspect lorsqu’il s’agissait de défendre les attaquants allemands, en particulier lorsque Niclas Fullkrug est entré sur le terrain, et contre une opposition encore meilleure, cela pourrait signaler une faille dans l’impressionnante armure espagnole. Il n’a pas la présence physique requise à ce poste, ce qui fait peut-être de Pau Torres ou d’Eric Garcia des options plus favorables.

Heureusement pour l’Espagne, il vaut mieux le savoir maintenant plutôt que dans les huitièmes de finale.