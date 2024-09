Kevin Costner révèle un « léger » changement qui a stimulé sa carrière cinématographique

Kevin Costner évoque la « magie » des longs métrages

Kevin Costner, acteur, producteur et réalisateur de renom, a récemment évoqué son « intérêt » pour la réalisation de longs métrages.

En parlant à History Channel Conférences sur l’histoire à l’Academy Museum of Motion Pictures le 21 septembre, le Horizon : une saga américaine L’acteur et réalisateur a révélé qu’à l’âge de sept ans environ, il a été emmené au Cinerama Dome avec certains de ses amis pour l’anniversaire d’un garçon pour regarder Comment l’Occident a été conquis.

Il a déclaré qu’il avait aimé la « magie » du film, avec ses grandes montagnes et son eau réaliste, et qu’il était resté assis pendant l’entracte parce qu’il ne voulait rien manquer.

« Tout le monde est parti pour l’entracte, et moi non. Je n’allais pas abandonner mon sceau magique, j’ai attendu que le film recommence, et quand j’ai eu fini, ça m’a marqué », a-t-il partagé.

Le Garde du corps La star a déclaré : « C’était un film de 4 heures. Donc, ce n’est pas une surprise, les miens durent trois heures. »

De plus, le réalisateur de 69 ans a réalisé plusieurs longs métrages, dont Danse avec les loupsqui dure trois heures et une minute.

Horizon Saga La durée de la première partie est de trois heures et une minute, tandis que la deuxième partie dure trois heures et 10 minutes.

Aller de l’avant, discuter de l’impact du film de 1956 Géanta déclaré la star emblématique, « C’est un autre film de trois heures. Prenez le film avec moi. J’ai 12 ans, je l’ai regardé, et maintenant je sais qui je veux être. »

« Ainsi, grâce aux films et à toutes leurs faussetés, nous pouvons en apprendre beaucoup sur qui nous voulons être », a-t-il plaisanté.

Kevin a également réfléchi aux films des années 1950 et 1960 et a mis en lumière l’importance de conserver leur pertinence intacte au fil du temps.

« Ce n’est pas difficile d’être populaire ; c’est très difficile d’être pertinent. Je veux que ma vie soit pertinente, et je crois que vous le voudriez aussi », a déclaré le chanteur. Vengeance l’acteur a conclu.