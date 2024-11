Photo : Kevin Costner retrouve l’étincelle après la trahison de Christine Baumgartner : rapport

Kevin Costner serait de retour dans le jeu des rencontres, et cette fois, il garde les choses décontractées.

La sensation d’acteur, qui aurait eu le cœur brisé après son divorce avec sa femme Christine, âgée de 20 ans, renforce son estime de soi en allant à plusieurs rendez-vous, selon Vie et style.

Un informateur a parlé du Pierre jaune hitmaker, « Il n’est pas aussi désespérément pathétique que les gens le pensent. »

L’initié a également expliqué : « Il a eu plusieurs rendez-vous avec des femmes en qui on a confiance et qui sont examinées par des amis et il s’amuse bien. »

Il est pertinent de mentionner ici qu’après son divorce, Kevin a commencé à sortir avec Jewel, mais leur relation s’est avérée n’être qu’une aventure et a finalement disparu.

« Il a appris sa leçon en s’emballant comme il l’a fait avec Jewel », a affirmé la source.

Avant de quitter la conversation, la source a mentionné que lorsque Jewel a largué Kevin, « sa confiance en a pris un coup » et maintenant, « il veut retrouver son respect de soi et son étincelle sexy ».

Ces résultats sont étayés par les affirmations précédentes d’un deuxième initié qui a établi : « Il subit beaucoup de pression en ce moment pour être à son meilleur. »

« Il fait tellement d’apparitions dans les médias – sans compter qu’il est à nouveau à l’affût et veut attraper une femme plus jeune – donc il a été beaucoup plus critique à l’égard de son visage vieillissant », avait-on également déclaré à l’époque.