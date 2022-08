Kevin Costner rend hommage à feu Ray Liotta: il “sera avec nous tous” pendant le match “Field of Dreams”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela fait moins de trois mois que l’acteur des “Les Affranchis”, Ray Liotta, est décédé dans son sommeil.

Mieux connu pour son rôle de gangster, Liotta était également dans “Field of Dreams” aux côtés de l’acteur de “Yellowstone”, Kevin Costner.

Le film suit Costner en tant que fermier de l’Iowa, nommé Ray par coïncidence, alors qu’il construit un terrain de baseball dans son champ de maïs. Par conséquent, des fantômes de joueurs de baseball commencent à visiter le terrain, dont le personnage de Liotta, “Shoeless Joe Jackson”.

Dans un hommage publié sur Instagram, Costner a écrit à propos de sa co-star : “Je voulais partager quelques souvenirs du film, mais surtout me souvenir de l’incroyable Ray Liotta.”

ALEX RODRIGUEZ POSE AVEC KEVIN COSTNER AU MLB ‘FIELD OF DREAMS’ ET RÉVÈLE SON TOP 5 DES FILMS PRÉFÉRÉS

Cela survient alors que la Major League Baseball (MLB) organise son match “Field of Dreams” mercredi soir, avec les Cubs de Chicago et les Reds de Cincinnati prêts à enfiler des uniformes spéciaux et à sortir d’un champ de maïs sur le terrain de baseball, tout comme le film.

Costner a écrit: “” Shoeless Joe Jackson “sera là-bas avec nous tous pour une grande soirée de baseball dans les champs de l’Iowa.”

Costner a partagé une série de photos du film, dont une qui présente l’une des répliques les plus célèbres du mouvement, où le personnage de Liotta demande au personnage de Costner : “Hé, est-ce le paradis ?” À quoi Costner répond: “Non. C’est l’Iowa.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lorsque le décès de Liotta a été rendu public, Costner a également utilisé son compte Instagram. Il a écrit : “Dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de @rayliotta. Bien qu’il laisse un héritage incroyable, il restera toujours “Shoeless Joe Jackson” dans mon cœur. Ce qui s’est passé à ce moment du film était réel. Dieu nous a donné cette cascade . Maintenant, Dieu a Ray.”

Liotta est décédée à l’âge de 67 ans, alors qu’elle était sur le plateau en République dominicaine. Il tournait le film “Dangerous Waters”.