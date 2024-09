Photo : Kevin Costner recherche ces qualités chez sa petite amie : Source

Kevin Costner semble avoir des standards élevés en matière de romance.

Comme les fans le savent, le Yellowstone Le hitmaker est à la recherche d’un nouveau partenaire après son divorce avec Christine Baumgartner plus tôt cette année.

Maintenant, un initié a donné à Vie et style que le cinéaste et acteur américain de 69 ans a besoin d’un véritable partenaire dans sa vie, et pas seulement d’un gardien.

L’initié a lancé la discussion en déclarant : « Il a ses filles aînées, qui lui sont totalement dévouées et veilleront à prendre soin de lui dans sa vieillesse. »

Ils ont également noté : « Mais ce n’est pas suffisant pour Kevin et tout le monde le sait », ajoutant : « Il aime vivre avec une femme. »

« Kevin n’est pas opposé à sortir avec une actrice, mais il veut une femme qui veut être aimée – pas une femme qui hésite à avoir une vraie relation », a également expliqué la source.

Ils ont même partagé : « Elle doit aimer les enfants, avoir une carrière quelconque et elle doit être ouverte à la signature d’un contrat prénuptial », poursuivant : « Il n’y a pas de marge de manœuvre à ce sujet », après quoi ils ont conclu la conversation.