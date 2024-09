Kevin Costner rappelle aux personnes en couple de se dire « une chose » : « Tu es important »

Le lauréat d’un Oscar a donné quelques conseils de vie lors de sa performance au concert de stars One805LIVE!

Scott Dudelson/Getty Scott Dudelson/Getty Kevin Costner se produit avec son groupe Modern West lors du concert caritatif One805Live! le 20 septembre 2024″ src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/bJLft1Q5KXtbfmEY8VekUQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTEyNDI7aD04Mjg-/https://media.zenfs.com/en/aol_people_articles_471/b451d52e20a79013176cd51ffcbfdf92″ class= »caas-img »/> Scott Dudelson/Getty Kevin Costner se produit avec son groupe Modern West lors du concert caritatif One805Live! le 20 septembre 2024

Kevin Costner offre les « plus petits » conseils de vie à ses fans.

Le vendredi 20 septembre, le lauréat d’un Oscar a joué quelques chansons avec son groupe Modern West lors du concert caritatif One805Live! réunissant de nombreuses stars dans sa résidence de Carpinteria, en Californie, où il a présenté une chanson en particulier avec un puissant message d’encouragement.

Avant d’interpréter la chanson « I Can’t Do This Without You », l’homme de 69 ans Yellowstone étoile a déclaré aux fans présents que, dans les relations, les gens oublient « parfois » de dire juste « une chose ».

« La personne à notre droite, vous savez, celle qui nous aide à surmonter tout ça, votre chérie, votre femme, votre petite amie, quoi que ce soit d’autre », a déclaré Costner. « Mais parfois, vous savez, nous voyons tout et nous oublions juste de dire une chose : tu es important. »

Kevin Costner à Los Angeles le 21 septembre 2024

En rapport: Kevin Costner révèle comment il a appris à son fils Cayden à « ne pas abandonner son rêve » en faisant Horizon : une saga américaine

Costner a encouragé son public à « leur faire savoir cela », avant d’ajouter que « dans la vie, parfois, ce n’est qu’une petite chose ».

« Qu’y a-t-il de si dur dans le fait de se dire : ‘Tu es important, tu es important depuis longtemps’ », a-t-il déclaré. « Parfois, il faut chercher et c’est de cela que parle cette chanson. »

L’événement caritatif comprenait également des performances de RoseKenny Loggins, Richard Marx et d’autres — avec des participants supplémentaires, notamment Prince HarryCameron Diaz et son mari Benji Madden, Zoé SaldañaJeff Bridges, Rob Lowe et Sheryl Lowe.

Le set de Modern West comprenait également une interprétation de la chanson « Chasing the Wind » ainsi qu’une reprise du classique de 1967 des Turtles « Happy Together ».

Le spectacle a permis de collecter des fonds pour les services d’incendie, de police et de shérif locaux, car les bénéfices seront consacrés à l’achat d’équipements et de ressources en matière de santé mentale.

En rapport: Le prince Harry rend hommage aux premiers intervenants lors du concert One805LIVE! : « Vous êtes l’un des nombreux héros ici »

Costner n’a pas non plus hésité ces derniers temps à donner des leçons de vie à son fils de 17 ans, Cayden. Plus tôt ce mois-ci, le Horizon : Une saga américaine – Chapitre 2 l’étoile a parlé avec Hollywood authentique à propos de la création du film avec son fils, qu’il a décrit comme « une expérience parfaite » . «

« Il m’a vu accoucher pendant le tournage de ce film. Il sait depuis toujours que j’en ai parlé », a déclaré Costner, un papa de sept enfantsa déclaré Cayden. « Et puis, de me voir ne pas laisser passer cette opportunité, cet espoir, et de me lancer et d’en faire deux, il a pu voir l’aboutissement de tout cela. »

« C’est bizarre de voir son père passer un film et voir les gens se lever et applaudir », a-t-il ajouté. « Je pense qu’il a peut-être compris qu’il ne devait pas abandonner un rêve et qu’il fallait continuer à aller de l’avant. »

Costner partage Cayden, 17 ans, Hayes, 15 ans, et Grace, 14 ans, avec sa femme, désormais séparée, la créatrice Christine BaumgartnerIl est également papa d’Annie, 40 ans, de Lily, 37 ans, et de Joe, 36 ans, qu’il partage avec son ex-femme. Cindy Silvaainsi que son fils Liam, 26 ans, qu’il partage avec son ancienne partenaire Bridget Rooney.

Pour plus d’actualités sur les gens, assurez-vous de inscrivez-vous à notre newsletter !

Lire l’article original sur Personnes.