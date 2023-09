Kevin Costner qualifie de « scandaleuse » la demande de sa femme de plus d’un million de dollars en frais juridiques au milieu d’un divorce – National

Le drame houleux du divorce entre Kevin Costner et Christine Baumgartner ne semble pas près de se calmer.

Bien que l’ancien couple de célébrités se batte devant les tribunaux depuis des mois maintenant, le dernier différend concerne la demande de Baumgartner d’un paiement de plus d’un million de dollars de Costner pour ses frais juridiques.

Dans des documents judiciaires déposés lundi devant la Cour supérieure du comté de Santa Barbara, Costner, 68 ans, a déclaré que la demande de Baumgartner d’un « énorme » 885 000 $ US (près de 1,2 million de dollars canadiens) était « tout simplement scandaleuse ».

Selon le magazine People, qui a obtenu les documents juridiques, Baumgartner, 49 ans, a reçu le 12 juillet 405 000 $ (près de 548 000 $ CA) d’honoraires de la part de Costner. Ce paiement comprendrait une indemnité de 300 000 $ (plus de 405 700 $ CA) pour frais juridiques, répartis en 200 000 $ (270 500 $ CA) pour les honoraires d’avocat et 100 000 $ (près de 135 200 $ CA) en frais de juricomptabilité.

Les avocats de Costner ont affirmé que le montant restant de 105 000 $ (près de 141 900 $ CA) avait été retiré de son compte bancaire par Baumgartner.

« Bien que Kevin soit la partie la plus riche avec un flux de trésorerie plus élevé que Christine, Christine est tout à fait capable de contribuer à ses propres honoraires d’avocat », ont écrit les avocats de Costner dans le dossier. « Le montant que Kevin a engagé ne peut pas être le talisman du montant que Christine devrait recevoir en honoraires. »

Les avocats de Costner ont déclaré que les propres actions de Baumgartner dans la procédure de divorce ont augmenté les honoraires qu’elle a engagés, ainsi que les honoraires personnels de Costner.

« Utiliser ces frais comme base pour affirmer que Christine a besoin de davantage pour uniformiser les règles du jeu est absurde », ont écrit les avocats de Costner.

L’acteur oscarisé a demandé au tribunal de déterminer si les exigences financières de Baumgartner étaient « raisonnablement nécessaires ».

Ni Costner ni Baumgartner n’ont commenté publiquement ces derniers développements.

La semaine dernière, Baumgartner a été condamné à payer plus de 14 000 $ (près de 18 900 $ CA) de frais juridiques de Costner. Le paiement était lié aux frais engagés par Costner lorsqu’il a déposé une requête pour obtenir des réponses sur sa compréhension de leur accord prénuptial. Baumgartner avait précédemment affirmé qu’elle ne comprenait pas les termes de l’accord et avait déclaré qu’elle se sentait obligée de signer. L’équipe juridique de Costner a affirmé que Baumgartner avait « refusé de mauvaise foi » de répondre aux questions sur sa compréhension de leur accord pendant la procédure de divorce.

Costner aurait déjà versé à Baumgartner 1,4 million de dollars (près de 1,9 million de dollars canadiens) qui lui étaient dus comme condition de leur accord prénuptial.

Costner et Baumgartner ont été mariés pendant 18 ans. Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai, invoquant des « différences irréconciliables ». Le couple a trois enfants ensemble : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans.

La procédure de divorce a également donné lieu à des discussions controversées sur le paiement de la pension alimentaire pour les enfants. Fin août, un juge a ordonné à Costner de payer 63 209 $ (environ 85 500 $ CA) en pension alimentaire pour enfants, soit considérablement moins que les 248 000 $ (environ 335 600 $ CA) demandés initialement par Baumgartner.

Baumgartner a fait valoir que cette somme importante était nécessaire pour maintenir le même niveau de vie pour les enfants, qui étaient hébergés dans l’enceinte de Costner à Santa Barbara, au bord de l’océan.

Pour sa part, Costner a affirmé que la pension alimentaire proposée pour les enfants de 248 000 $ était trop élevée et pourrait lui faire « manquer d’argent ». Il a expliqué que c’était parce qu’il était « un peu une licorne » dans le monde du cinéma et qu’il finançait souvent des projets à partir de son propre compte bancaire.

Fox News a rapporté que Costner est également seul responsable des soins de santé des enfants, des frais de scolarité dans les écoles privées, des activités parascolaires et des dépenses de voiture du fils aîné.

Costner a déclaré le mois dernier au média qu’il n’y avait « aucun gagnant » dans le divorce.

« Quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu’un, il n’y a pas de gagnant… et c’est cette chose grande et folle qu’on appelle la vie et comment elle se défait si rapidement », a-t-il déclaré. « Une minute, vous avez l’impression d’être au sommet du monde, puis vous réalisez à quel point vous êtes vulnérable. »

Pourtant, Costner a qualifié Baumgartner de « maman incroyable ».

Costner et Baumgartner devraient revenir devant le tribunal en décembre pour déterminer la validité de leur accord prénuptial.

Costner, qui ne joue plus dans la série télévisée à succès Pierre jauneest actuellement en post-production pour son dernier film Horizon : une saga américaine, dans lequel il a joué, produit et réalisé. (Costner avait précédemment révélé qu’il avait contracté une hypothèque sur l’une de ses propriétés californiennes pour financer Horizonle premier d’une série de films en quatre parties.)

Baumgartner est un homme d’affaires, un créateur de sacs à main et un ancien mannequin.