Kevin Costner profite des vacances à Aspen pendant que son ex-épouse Christine déménage

Kevin Costner a été aperçu en vacances dans le Colorado vendredi alors que son ex-épouse Christine Baumgartner quittait leur ancienne maison commune.

Baumgartner a reçu l’ordre du tribunal de quitter la maison de Carpinteria, en Californie, avant le 31 juillet. Le concepteur de sac à main a été photographié arrivant avec U-Hauls et déplaçant des camions à l’extérieur de la résidence de Beach Road vendredi à l’approche de la date limite de déménagement.

Baumgartner cherche à emménager dans un immeuble locatif à Montecito, a appris Fox News Digital.

Le juge Thomas Anderle a statué le 14 juillet que Baumgartner ne pouvait pas emporter d’objets de la maison alors qu’elle emménageait dans un nouvel espace en réponse à une requête déposée par Costner. Le juge a statué que Baumgartner ne pouvait retirer que « les articles de toilette, les vêtements, les sacs à main et les bijoux » de la succession de 145 millions de dollars. Baumgartner peut prendre d’autres biens s’il existe un accord écrit ou une ordonnance du tribunal.

La pétition de Costner, déposée le 13 juillet, insistait sur le fait que Baumgartner avait 1,5 million de dollars à sa disposition, ce qui est « beaucoup d’argent pour acheter des meubles, des casseroles et des plats ». L’équipe juridique de Baumgartner a critiqué l’audience ex parte comme une campagne de diffamation par l’équipe de Costner.

« Il est clair que Kevin est en colère contre la récente décision du tribunal sur la demande de pension alimentaire pour enfants et de frais, et son équipe juridique utilise cette audience ex parte comme une occasion de jouer avec la presse et de salir Christine », a lu l’objection de Baumgartner, également déposée le 13 juillet. Baumgartner a affirmé avoir fourni des photographies et une liste d’articles qu’elle prévoyait d’emporter.

L’objection affirmait que Costner était « inquiet que Christine prenne trop de casseroles et de poêles – une plainte assez insignifiante étant donné son revenu d’environ 24 000 000 $ en 2022 et sa valeur nette revendiquée d’environ 200 000 000 $ (ce qui, selon nous, est sous-estimé). »

Pendant ce temps, Costner a été aperçu en vacances avec les trois enfants du couple – peu de temps après leur retour d’Hawaï avec Baumgartner.

Le déménagement et les vacances surviennent alors que le couple séparé se prépare pour une autre série d’audiences au tribunal concernant la pension alimentaire pour enfants. Le juge Anderle a initialement donné à Baumgartner 129 755 $ en pension alimentaire mensuelle pour enfants. Costner et Baumgartner devront chacun payer 50% des frais de santé, des sports et des activités parascolaires de leurs trois enfants.

Cependant, une nouvelle série d’audiences devant le tribunal déterminera si le nombre doit être augmenté ou diminué.

Costner et Baumgartner seront également jugés sur la validité et l’applicabilité de l’accord prénuptial (PMA) en novembre.

Baumgartner a initialement demandé le divorce d’avec Costner le 1er mai. Le créateur de sacs à main a cité des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation après 18 ans de mariage. La date de séparation était le 11 avril 2023.

