Kevin Costner porte un toast à l’impact de Clive Davis sur Whitney Houston : “Un miracle dans sa vie”

Kevin Costner reconnaît l’impact du producteur de musique Clive Davis sur la vie de feu Whitney Houston.

Lors du gala annuel des pré-Grammy de Davis samedi soir, l’acteur de “Yellowstone” a prononcé un discours dans lequel il a déclaré qu’il considérait Davis comme un “homme qui a changé l’époque dans laquelle il vivait”.

“Je veux dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit auparavant”, a déclaré Costner lors de son discours. “Peut-être que ce n’est pas la place pour ça, mais je ne veux pas rater le moment. Et ça vient du cœur.”

Il a poursuivi: “Aucun de nous, en fin de compte, n’a pu protéger votre bien-aimée Whitney, mais vos empreintes digitales sur sa vie sont propres, mon ami. Vous avez été un miracle dans sa vie.”

WHITNEY HOUSTON PRODUCTEUR CLIVE DAVIS EST EXCITÉ POUR LE NOUVEAU FILM: ‘PERSONNE N’A TOUCHÉ LA VRAIE PERSONNE DE WHITNEY’

Houston est décédé le soir du gala pré-Grammy de Davis en 2012.

“Merci d’être son garde du corps, Clive, et pour chaque personne dans cette pièce que vous avez soutenue et défendue”, a ajouté Costner. “Tout le monde dans ce métier a une maman, mais tout le monde n’a pas de Clive.”

MIRANDA LAMBERT DIT QUE SON DON DE MUSIQUE EST COMME LE DON DE CORPS CHAUD DE MARI : “PRENEZ ÇA AUX GENS”

Le discours de Costner a donné le coup d’envoi de l’événement annuel où l’acteur a déclaré à la foule que l’hôte de la soirée “avait jeté son âme dans une chanson dont il n’était pas sûr au début” et “a conduit à lui seul la chanson qui a aidé à tourner” le film “The Bodyguard” dans un tel succès.

Costner a joué dans le film de 1992 aux côtés de Houston.

TOM HANKS ET RITA WILSON JOKE ILS ONT LE SECRET DE 17 MILLIARDS DE DOLLARS POUR UN MARIAGE RÉUSSI

“‘Je t’aimerai toujours’ était numéro 1 avant la sortie du film, et grâce aux conseils musicaux de David Foster et à la voix qui est sortie de ce petit corps cette nuit-là en studio, nous avons une performance d’un vie”, a déclaré l’acteur. “Nous poursuivons tous des rêves ici. Nous croisons tous des chemins, et parfois nous les réalisons à travers le destin et le destin.”

Costner a poursuivi: “Lorsque certains d’entre nous ont rencontré Clive, cela a changé nos vies pour le mieux, et dans certains cas pour toujours. Je ne vois pas Clive comme un simple homme de son temps, mais peut-être plus important encore, un homme qui a changé les temps il vivait. Et il l’a fait en écoutant, il l’a fait en croyant en lui-même… Ce en quoi il croyait le plus était un don spécial dont ses artistes étaient bénis. La seule chose qui valait mieux que d’être l’un de ses artistes était peut-être étant son ami.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“I Will Always Love You” a été un énorme succès en 1994 et a valu à Houston un Grammy pour le disque de l’année.

Le gala pré-Grammy 2023 a accueilli une soirée remplie de stars hollywoodiennes, y compris une performance de Lizzo et Jennifer Hudson interprétant “The Greatest Love of All” de Houston.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS