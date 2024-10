Kevin Costner partage une leçon sincère avec son fils à la Mostra de Venise 2024

Kevin Costner, célèbre acteur et cinéaste, a récemment révélé qu’il avait donné à son fils une précieuse leçon de vie.

Lors d’une conversation avec Hollywood Authentique à propos de son nouveau film Horizon : Une saga américaine – Chapitre 2Costner a dévoilé qu’il avait partagé son parcours acharné vers la création du film avec son fils Cayden, 17 ans.

Le cinéaste de 69 ans a passé quatre jours avec son fils à la Mostra de Venise 2024 pour la première de son film, où il a déclaré au média : « Ça a été une expérience parfaite, vraiment ».

« Il m’a vu travailler tout au long de ce film. Toute sa vie, il a su que j’avais parlé de cette chose. Et puis me voir ne pas lâcher l’opportunité et l’espoir, et sortir réellement. et en faire deux – il a pu en voir le point culminant », a-t-il ajouté.

« C’est une chose étrange quand tu regardes ton père, je pense, et que tu vois soudain ce film passer, et les gens debout et applaudissant. Je pense, peut-être, qu’il a vu quelque chose dans le fait de ne pas abandonner un rêve, et que tu continuez à pousser », a conclu Costner.

De plus, en juin de cette année, Costner s’est entretenu avec Accéder à Hollywood à la première de son film Horizon : Une saga américaine Chapitre 1. Son deuxième fils Hayes, qui apparaît également dans le film, était également présent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il travaillait avec son père, il a fait l’éloge de lui et a déclaré : « C’était tellement amusant. Rien que de travailler avec mon père, j’ai adoré. »

« Il m’a tout appris et il était là pour diriger à mes côtés et c’était tout simplement incroyable de le regarder diriger parce que je ne l’avais jamais vu auparavant. Je ne l’ai vu que jouer auparavant », a ajouté Hayes.

Costner a semblé ému après avoir entendu les paroles aimables de son fils. Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait d’entendre ces éloges, il a répondu en plaisantant : « Ça fait du bien. »

Pour les non avertis, le Monde aquatique L’acteur partage ses trois enfants, Cayden, 17 ans, Hayes, 15 ans et Grace, 14 ans, avec son ex-épouse, Christine Baumgartner, designer de profession.

Costner a également trois enfants adultes, Annie, 40 ans, Lily, 37 ans, et Joe, 36 ans, avec sa première femme, Cindy Silva, et un fils, Liam, 26 ans, avec son ex-petite amie Bridget Rooney.

Il est pertinent de mentionner que Horizon : Une saga américaine – Chapitre 2 a eu sa première mondiale au 81e Festival international du film de Venise le 7 septembre 2024 et devrait sortir à une date indéterminée fin 2024.