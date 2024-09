Kevin Costner partage ses réflexions sur la réalisation de longs métrages

Kevin Costner révèle pourquoi ses films sont si longs : plus d’infos à l’intérieur

Kevin Costner a récemment partagé ses réflexions sur son histoire avec des films plus longs lors de l’émission History Channel Conférences sur l’histoire au Musée de l’Académie du Cinéma.

Le 21 septembre, Kevin se souvient qu’il avait sept ou huit ans lorsque lui et quelques amis ont été emmenés au Cinerama Dome pour l’anniversaire d’un garçon pour regarder Comment l’Occident a été conquis.

« C’était un film de 4 heures. Donc, ce n’est pas une surprise, les miens durent trois heures », a plaisanté le Yellowstone acteur.

Kevin, qui est connu pour ses films western, a réalisé des films épiques dans leur portée et leur longueur, notamment Danse avec les loups il est trois heures et une minute.

Un autre Horizon Les parties 1 et 2 de la saga durent respectivement trois heures une minute et trois heures 10 minutes.

Kevin a révélé la durée du film, Comment le L’Ouest a été conquis à 2 heures et 44 minutes, mais pour un enfant de sept ans, cela a semblé durer quatre heures.

Cependant, l’acteur a déclaré qu’il était accro à la « magie » du film avec les « énormes » montagnes, l’eau « réelle et mouvante » et les costumes qui étaient « parfaits » à un tel point que lorsque la pause est arrivée, « tout le monde est parti à l’entracte, et moi non. Je n’allais pas abandonner mon siège magique ».

« J’ai attendu que ce film recommence, et quand j’ai eu fini, il m’a marqué », a remarqué Kevin.

L’acteur a également parlé de l’impact du visionnage du film de 1956, Géant avait sur lui.

« C’est un autre film de trois heures. Prenez la photo avec moi », a-t-il noté.

Kevin a souligné : « J’ai 12 ans, j’ai regardé ça et maintenant je sais qui je veux être. »

« Ainsi, grâce aux films et à toutes leurs faussetés, nous pouvons en apprendre beaucoup sur qui nous voulons être », a-t-il déclaré.

En discutant des films des années 1950 et 1960, Kevin a expliqué : « Peu importe quand vous faites un film, il va vivre pour toujours, donc les détails que vous y mettez sont importants, car si vous y mettez les bons détails, il sera pertinent, et c’est la seule chose que j’espère dans ma vie. »

« Ce n’est pas difficile d’être populaire ; c’est très difficile d’être pertinent. Je veux que ma vie soit pertinente, et je crois que vous le voudriez aussi », a-t-il ajouté.