Kevin Costner paiera 129 000 $ de pension alimentaire mensuelle pour enfants, selon la décision provisoire du juge

PREMIER SUR FOX : Christine Baumgartner recevra la moitié de sa demande mensuelle de pension alimentaire pour enfants et conjoint de 250 000 $ de Kevin Costner dans une décision provisoire rendue par un juge mardi.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, le juge Thomas Anderle a rendu des décisions provisoires selon lesquelles Baumgartner recevrait 129 755 $ par mois en pension alimentaire pour enfants.

Costner devra payer 200 000 $ en frais d’avocat et 100 000 $ en frais médico-légaux.

Le couple séparé devra chacun payer 50% des dépenses de santé, sportives et parascolaires de leurs trois enfants.

KEVIN COSTNER ET CHRISTINE BAUMGARTNER SE BATTENT SUR LES FINANCES MENSUELLES APRÈS LA VICTOIRE DE ‘YELLOWSTONE’ STAR’S COURT

Baumgartner a initialement demandé 248 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants, ou « à titre subsidiaire, au taux indicatif de 217 300 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois ». Elle a également demandé à Costner de couvrir entièrement les frais de scolarité de leurs enfants dans une école privée, 100% de leurs dépenses de santé, leurs activités parascolaires et leurs sports.

L’ÉPOUSE DE KEVIN COSTNER, CHRISTINE, DOIT DÉMÉNAGER DE LA MAISON DE CALIFORNIE D’ICI LA FIN DU MOIS, LES RÈGLES DU JUGE

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, Baumgartner a d’abord a demandé le divorce de l’acteur de « Field of Dreams » le 1er mai, citant des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 11 avril 2023.

Le Acteur de « Danse avec les loups » et Baumgartner ont tous deux demandé la garde conjointe de leurs trois enfants: Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans. Une audience est prévue le 12 juillet dans l’affaire de la garde.

Christopher C. Melcher, célèbre avocat et associé de Walzer, Melcher et Yoda, a déclaré à Fox News Digital que même si cela semble être une grosse somme d’argent, la décision provisoire est « une autre défaite pour Christine ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« En vertu de la décision provisoire, Christine recevra la moitié du montant qu’elle demandait. En ce sens, c’est une autre défaite pour Christine, mais personne ne devrait se plaindre d’avoir reçu 129 755 $ par mois en pension alimentaire pour enfants », a-t-il déclaré.

« C’est une somme d’argent scandaleuse, mais Kevin a un style de vie incroyable et la loi autorise une pension alimentaire pour les enfants, de sorte que la mère peut maintenir le même niveau de vie pour les enfants. »