Kevin Costner nie une liaison, son ex-épouse dit que l’acteur est « évasif » à propos de l’argent – ​​National

Les procédures de divorce entre Kevin Costner et son ex-épouse Christine Baumgartner s’intensifient.

Dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par People Magazine, Baumgartner, 49 ans, a demandé à Costner de fournir tous les documents financiers relatifs à une liaison extraconjugale.

Dans les documents déposés lundi devant la Cour supérieure du comté de Santa Barbara, Baumgartner a demandé à Costner, 68 ans, de fournir « les dépenses payées par vous, ou par toute personne à votre demande ou en votre nom, relatives à toute relation amoureuse extraconjugale ».

Par l’intermédiaire de son équipe juridique, Costner a contesté la demande et a nié avoir eu une liaison.

Les avocats de Costner ont fait valoir qu’il « ne dispose d’aucun document attestant des « relations amoureuses extraconjugales » dans lesquelles il s’est engagé parce qu’il n’en a eu aucune. »

L’équipe juridique a poursuivi en affirmant que la demande de Baumgartner avait été « présentée uniquement à des fins de harcèlement » et qu’elle était « trop large quant à la période et au sujet, lourde, oppressive et complexe de manière inacceptable ».

Costner a ajouté qu’il « ne sait pas avec certitude » si Baumgartner avait ou non une liaison.

Ni Costner ni Baumgartner n’ont fait de déclarations publiques sur la question.

Cette semaine également, Baumgartner a accusé Costner d’être « évasif » sur ses finances. Selon Entertainment Tonight, Baumgartner a soutenu que Pierre jaune Les rapports financiers de la star dans la procédure de divorce ont été « déficients ».

Elle a demandé à Costner de fournir des détails sur ses « revenus prévus » et a affirmé qu’il avait « omis de produire une myriade de relevés de compte bancaire et de carte de crédit directement pertinents ».

Costner a qualifié la demande de ses documents financiers de « fastidieuse, oppressante et harcelante ». Il a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir certaines déclarations car elles concernent son prochain film. Horizon et sont « hautement confidentiels ».

Costner et Baumgartner ont été mariés pendant 18 ans. Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai, invoquant des « différences irréconciliables ». Le couple a trois enfants ensemble : Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 12 ans.

Les allégations de liaison et la demande de documents financiers sont les drames les plus récents issus de la procédure de divorce du couple.

En juillet, Costner a accusé Baumgartner d’avoir facturé 100 000 $ US (132 060 $ CA) de frais juridiques sur sa carte de crédit en mai et juin.

« Christine a commencé à facturer des sommes importantes sur les cartes de crédit payables à ses avocats spécialisés en divorce et à ses juricomptables. Elle ne m’a donné aucun avertissement à chaque fois qu’elle l’a fait », avait alors soutenu Costner.

En juin, Costner a affirmé que Baumgartner violait les termes de leur accord prénuptial lorsqu’elle aurait refusé de quitter sa maison du sud de la Californie. L’acteur a déclaré que l’accord, signé lors du mariage du couple en 2004, donne à Baumgartner 30 jours pour quitter la propriété après avoir demandé le divorce.

Après de nombreux débats, Baumgartner a quitté la propriété en juillet. Elle a refusé de quitter la succession de plusieurs millions de dollars jusqu’à ce qu’elle et Costner parviennent à un accord sur la pension alimentaire pour enfants. Elle a demandé à Costner de verser 248 000 $ (environ 327 900 $ CA) par mois en pension alimentaire pour enfants.

Bien que Costner ait initialement déclaré qu’il pouvait payer 51 900 $ (environ 70 750 $), un juge lui a ordonné de payer 129 755 $ (près de 176 900 $) par mois jusqu’à ce que l’affaire puisse être réglée devant le tribunal.

Baumgartner a également demandé à son futur ex-mari de payer 350 000 $ (près de 462 900 $ CA) en honoraires d’avocat et 150 000 $ (environ 198 300 $ CA) en frais de juricomptabilité.

Costner aurait déjà versé à Baumgartner 1,4 million de dollars (1,8 million de dollars canadiens) qui lui étaient dus comme condition de leur accord prénuptial, qu’elle a depuis déclaré s’être sentie obligée de signer.

Costner, qui ne joue plus dans la série télévisée à succès Pierre jauneest actuellement en post-production pour son dernier film Horizon : une saga américainedans lequel il a joué, produit et réalisé.

Costner et Baumgartner devraient comparaître devant le tribunal en août et septembre.