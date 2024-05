Kevin Costner ne regrette pas d’avoir hypothéqué sa succession pour financer « Horizon »

« Si personne ne m’aide à le faire et que je crois fermement en sa valeur de divertissement, j’ai le commerce en tête. Mais je ne le laisse pas éclipser la valeur de divertissement et l’essence de ce que j’essaie de dépeindre. Je ne le fais pas. J’essaie de laisser cette peur contrôler mes instincts à quelque niveau que ce soit. Je ne veux pas vivre de cette façon », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, Warner Bros. prévoit de sortir le premier film de la série « Horizon » en salles le 28 juin, suivi du « Chapter Two » le 16 août. Costner espère que les troisième et quatrième films seront réalisés puisqu’il l’a déjà fait. scripts écrits pour chacun.

Costner a travaillé sur des variantes de « Horizon » de temps en temps depuis 1988, mais n’a trouvé « personne pour le réaliser » avec lui et n’a pas accepté de financer la production de plus de 100 millions de dollars.

« En fin de compte, je suis un conteur, et j’ai décidé d’y investir mon propre argent », a-t-il expliqué à Deadline en expliquant pourquoi il avait décidé de contracter une hypothèque. « Je ne suis pas un très bon homme d’affaires, alors grattez-vous la tête, si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas lâché celui-ci. »

Le Poste de New York rapporte que Costner a personnellement collecté environ 50 millions de dollars pour le budget du film. L’acteur a également déclaré à Deadline que pour réaliser les deux premiers films « Horizon », il avait reporté ses honoraires d’écriture, de production et d’acteur.

« Je crois aux films, à leur pouvoir, à leur longévité. En y investissant mon propre argent, je poursuivrai ce film avec mes partenaires pour le reste de notre vie », a ajouté Costner.

