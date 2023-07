Kevin Costner ne peut pas payer la pension alimentaire pour enfants de 248 000 $ / mois que son ex veut – Hollywood Life

Voir la galerie







Un mois après Kévin Costnersa femme, Christine Baumgartnera demandé le divorce et Paramount a confirmé que Yellowstone se terminerait après la saison 5 (au milieu d’un drame sur le calendrier de tournage de Costner), l’acteur de 68 ans aurait affirmé qu’il ne pouvait pas accepter les demandes de Christine de 248 000 $ par mois en pension alimentaire. « Je gagnerai beaucoup moins en 2023 qu’en 2022. C’est parce que je ne suis plus sous contrat pour Yellowstone, la principale source de mes revenus l’année dernière », aurait déclaré Costner dans des documents obtenus par Page 6.

Costner aurait qualifié la demande d ‘ »étonnante » et a déclaré que « l’évaluation de ses finances par sa future ex-femme était inexacte car ses revenus sont » variables et peuvent changer de façon assez spectaculaire « chaque année », par Page 6. Il aurait déclaré qu’il ne pouvait pas « se permettre de payer ces montants et de payer mes frais de subsistance et d’entreprise sans liquider des actifs » et que sa femme a dit qu’elle « comprenait » que le reste de 2023 serait « une année difficile, financièrement ».

Ce dossier signalé est la dernière volée de la scission désordonnée entre Baumgartner, 49 ans, et Costner. Un jour avant Page 6 a publié cette nouvelle allégation, le point de vente a rapporté que le juricomptable de Costner a affirmé que Christine cherchait près de 250 000 $ pour elle-même et non pour leurs trois enfants –Cayden, 16, Hayes14 et 13 ans la grâce. Le camp de Costner a affirmé que son ex avait dépensé plus de 100 000 dollars en chirurgie esthétique et que les 52 000 dollars qu’il payait par mois étaient « raisonnables ».

Vers cette époque, Daily Mail a publié un rapport affirmant avoir obtenu les documents judiciaires qui ont brisé les habitudes de consommation des Costner. » « Comme indiqué ci-dessus, le montant nécessaire pour maintenir le mode de vie actuel des enfants est de 332 264 $ par mois, soit 60 % de ce que notre famille a dépensé », a déclaré Christine. Les documents rapportés affirmaient qu’ils avaient dépensé plus de 830 000 dollars en cadeaux, près de 22 000 dollars en visites au spa et 25 000 dollars en dépenses de bateau au cours de l’année 2022. Elle a également affirmé que, hors taxes, Costner avait gagné près de 20 millions de dollars l’année dernière, avec le famille dépensant 6,645 millions de dollars en dépenses diverses.

Les événements se déroulant simultanément, Christine aurait précisé – dans les documents obtenus par DM – qu’elle n’était pas la raison du départ de Kevin de Yellowstone (ce qui a ensuite conduit à la fin de la série.) « J’ai évité de divulguer publiquement les raisons de notre divorce », aurait déclaré Christine dans les documents. « J’ai fait cela pour protéger la vie privée de notre famille. Je n’ai pas fait pression sur Kevin pour qu’il quitte Yellowstone montrer. »

Costner se serait heurté aux producteurs de l’émission au sujet des horaires de tournage. Kevin ne voulait soi-disant tourner que pendant 50 jours pour la première partie de la saison et une semaine de plus pour le reste de la saison 5. L’avocat de Kevin a rejeté ces informations comme « un mensonge absolu ».

