Kevin Costner brise le cœur des fans de « Yellowstone » partout.

L’homme de 68 ans a fait une annonce dans un publication Instagram récentenotant qu’il a hâte de faire de la nouvelle musique bientôt, mais n’a fait aucune mention de l’émission à succès.

Costner a partagé une photo de lui sur scène tenant une guitare en train d’écrire : « Nous approchons du 3e anniversaire de notre album #TalesFromYellowstone. Le groupe et moi nous sommes tellement amusés à faire et à jouer ce projet pour vous. »

Sa légende a continué, « Je suis en mode film en ce moment, mais j’ai hâte de réunir le groupe pour plus de musique bientôt! »

LE DIVORCE DE KEVIN COSTNER SE RÉCHAUFFE, LA FEMME CHRISTINE REFUSE DE QUITTER LA MAISON UNE FOIS PARTAGÉE MALGRÉ L’ACCORD PRÉ-NUP

Le film auquel il fait probablement référence est « Horizon », le western qui est devenu son projet passionnel.

Bien que de nombreux commentaires sur sa publication sur les réseaux sociaux aient été positifs, les fans écrivant qu’ils avaient hâte de le revoir sur scène et attendaient avec impatience ses projets à venir, beaucoup ont été déçus que Costner n’ait pas reconnu son émission à succès » Pierre jaune. »

Un utilisateur a écrit à quel point l’album était bon et a souhaité bonne chance à l’acteur sur « Horizon », mais a également ajouté une note finale.

« PS Nous voulons évidemment que John Dutton revienne, juste pour clore notre émission préférée et lui rendre justice. Veuillez y réfléchir »

‘YELLOWSTONE’ STAR WES BENTLEY VA ‘CÉLÉBRER’ LE SPECTACLE DRAMATIQUE QUI ARRIVE À UNE FIN

Un autre utilisateur a commenté : « Pouvez-vous revenir en mode Yellowstone, s’il vous plaît ? »

« S’il vous plaît, retournez à Yellowstone », a supplié un autre fan. « Meilleur spectacle et tu es incroyable dessus. Il y aura un petit trou dans mon cœur quand ce sera fini. »

Les appels continuaient à venir avec un autre utilisateur écrivant, « S’IL VOUS PLAÎT Kevin s’il vous plaît, trouvez dans votre cœur de terminer le tournage des épisodes de la saison 5 pour vos fans dévoués »

Un fan a même culpabilisé Costner en commentant : « Terminez ce que vous avez commencé avec Yellowstone. Vous avez beaucoup de fans déçus qui attendent la conclusion »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Le mois dernier, il a été annoncé que le Western dirigé par Costner diffuserait la seconde moitié de sa cinquième et dernière saison en novembre avant de lancer une série de suites sans nom en décembre.

« ‘Yellowstone’ a été la pierre angulaire sur laquelle nous avons lancé tout un univers de succès mondiaux – de ‘1883’ à ‘Tulsa King’, et je suis convaincu que notre suite de ‘Yellowstone’ sera un autre grand succès, grâce à la brillante création l’esprit de Taylor Sheridan et de nos incroyables acteurs qui donnent vie à ces émissions », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de MTV Entertainment Studios, la société qui produit l’émission, dans un communiqué.

David Glasser, PDG de 101, un autre studio qui produit la série bien-aimée, a déclaré : « L’histoire de Dutton continue, reprenant là où ‘Yellowstone’ s’arrête dans un autre conte épique. Nous sommes ravis d’offrir ce nouveau voyage au public du monde entier. . »

Beaucoup pensent que la suite en préparation sera un spin-off mettant en vedette Matthew McConaughey.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les détails sur l’émission sont encore rares, mais lors d’une récente apparition sur le « podcast Lex Fridman », McConaughey a parlé de l’attrait de « Yellowstone ».

« J’admire sa simplicité. Une façon d’expliquer ‘Yellowstone’ et le rôle de Costner est, que feront les hommes pour protéger la terre et la famille dans un monde qui essaie d’empiéter ? » il a dit.

En discutant de ce code moral, Fridman a noté qu’il ne respecte pas toujours la loi, et McConaughey a répondu: « Non, c’est au-dessus de la loi. »

Il a poursuivi: « C’est un peu: » Si la loi ne gère pas cela, je le suis. Et puis c’est, ‘La loi ne va pas s’en occuper, donc je le suis.’ Ensuite, c’est: « Je m’occupe de ça. La loi? Parlez-leur quand vous les rencontrerez. Je m’occupe de ça. » »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On ne sait toujours pas quand les derniers épisodes de « Yellowstone » seront tournés.

Paramount et les représentants de Costner n’ont pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.